Báñez anuncia sancions per cada contracte temporal sense justificar

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha avançat aquest dijous al Congrés dels Diputats que la Inspecció de Treball endurirà les sancions per acabar amb la temporalitat injustificada en el mercat de treball i que imposarà sancions per cada contracte que no tingui causalitat.

Durant la seva compareixença davant la Comissió d'Ocupació i Seguretat de la cambra baixa, a la qual ha acudit per informar sobre l'evolució del mercat de treball, Báñez ha avançat que el Govern treballa "en noves mesures per acabar amb la temporalitat injustificada" per dissuadir "per sempre" el recurs de la temporalitat com a forma habitual.

D'aquesta manera, les empreses seran sancionades per cada contracte laboral en què la Inspecció de Treball detecti frau. Segons el Govern, la quantia amb aquesta interpretació serà més gran que fins ara. Actualment, les empreses són sancionades una vegada en detectar frau, i la quantia de la sanció augmenta en funció del nombre de treballadors afectats per aquesta situació.

"Volem que la temporalitat sigui justificada i no clarament abusiva", ha abundat Báñez, que ha explicat que aquest enduriment de les sancions i de la seva metodologia s'acompanyarà amb un estudi per part de sindicats i patronal sobre el pes de la contractació temporal, sector a sector, "perquè no es produeixi una contractació temporal injustificada".



"LA TEMPORALITAT INJUSTIFICADA ALLUNYA TALENT"

"La temporalitat injustificada allunya el talent, distorsiona mercat i minva la competitivitat i la productivitat de les empreses, i els ingressos de les arques públiques", ha asseverat la ministra, que ha criticat que "darrere de cada contracte en frau hi ha una vulneració de drets ", pel que ha justificat la necessitat de" fer un pas més ". La ministra ha lamentat que "la contractació temporal continua sent excessivament elevada".

Les propostes transmeses pel Govern als agents socials passen per una reducció en el nombre de contractes a tres --indefinido, temporal i d'formació-- amb una indemnització d'acomiadament creixent per als contractes de durada determinada de 12, 16 i 20 dies per any treballat. En tot cas, ha defensat que el contracte temporal "seguirà sent causal" i que el "referent" al mercat de treball "ha de ser el contracte indefinit". +



MÉS FORMACIÓ EN EL CONTRACTE D'APRENENTATGE

Així mateix, la ministra ha avançat que, en el marc d'aquest diàleg social, el Govern proposarà a les organitzacions empresarials i sindicals noves "millores" en la regulació dels contractes de formació i aprenentatge, per tal d ' "ampliar la formació associada a aquests contractes en les necessitats que detectin empreses i sectors en la negociació col·lectiva ".

Báñez s'ha referit al contracte de formació com a "gran pont" i "palanca per a l'ocupació jove" a Espanya. Segons Ocupació, l'ampliació d'aquestes activitats facilitarà l'ocupabilitat dels joves i les seves possibilitats per a romandre en el lloc de treball, accedint a un contracte indefinit.



EL COMPLEMENT SALARIAL

Durant la seva intervenció, Báñez també s'ha referit a l'anunciada ajuda de 430 euros per a joves que accedeixin a un contracte en formació, i ha assenyalat que espera poder incloure la seva regulació en l'articulat del projecte de pressupostos generals de l'Estat.

Després d'aconseguir l'acord amb Ciutadans i aconseguir el seu finançament amb fons europeus de la Garantia Juvenil, el Govern no ha trobat suports suficients al Congrés per poder tirar-lo endavant. Báñez ha criticat el rebuig manifestat per diversos partits, com PSOE i Units Podem, i ha asseverat que "hauran d'explicar per què no volen que un jove iniciï la seva activitat amb un contracte i salari de, almenys, 1.000 euros".

Altres de les mesures proposades per Báñez dins del diàleg social per millorar la formació i l'ocupabilitat entre els joves és la del desenvolupament d'una eina digital amb la d'informar en temps real de tota oferta formativa en el sistema públic d'ocupació.