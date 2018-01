Draghi descarta incrementar els tipus d'interès aquest any

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha descartat la possibilitat de pujar tipus aquest any, mentre ha reconegut la preocupació existent en el si del Consell de Govern de l'entitat per l'impacte de la volatilitat del mercat de divises en la política monetària, assenyalant que una part de la recent revalorització de l'euro reflecteix factors "exògens", com les declaracions del secretari del Tresor dels EUA, Steven Mnuchin, en favor d'un dòlar feble.

De fet, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern del BCE, que va mantenir sense canvis els tipus d'interès en el 0%, així com la durada de les seves mesures d'estímul, Draghi ha reconegut que la recent volatilitat del canvi de moneda representa "una font d'incertesa" que requereix de vigilància davant les possibles implicacions que pot arribar a tenir sobre la política monetària de la zona euro.

"Diversos membres del Consell de Govern han mostrat la seva preocupació al respecte, no només pel que fa al mercat de divises, sinó de manera més àmplia a les relacions internacionals actualment", va dir Draghi en ser preguntat per l'impacte de les declaracions de Mnuchin al Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

En aquest sentit, el banquer italià ha indicat que si aquesta situació arribés a provocar un enduriment no desitjat de la política monetària del BCE, la institució podria "replantejar la seva estratègia".

Sense acusar directament als EUA, però en resposta a les nombroses preguntes sobre les paraules del secretari del Tresor nord-americà, el president del BCE va recordar el compromís adquirit el passat mes d'abril en el si del Comitè Monetari i Financer Internacional (IMFC), l'ens que assessora a la junta de governadors del Fons Monetari Internacional (FMI), per a "abstenir-se de fer servir la política monetària per influir en el canvi de divises amb fins competitius".

No obstant això, Mario Draghi va explicar que els recents moviments del tipus de canvi responen en part a factors "endògens" com la fortalesa de l'expansió econòmica de la zona euro, tot i que ha lamentat que també "reflecteixen factors exògens en resposta a la comunicació, no per part del BCE, sinó d'algú més ", en una clara al·lusió a les paraules de Mnuchin.

Les paraules de Draghi, que en un primer moment va destacar la possibilitat que l'economia de l'eurozona pugui oferir sorpreses positives, mentre la inflació pujarà gradualment cap a l'objectiu de la institució, van esperonar la cotització de l'euro enfront del 'bitllet verd', arribant a superar per primera vegada des de desembre de 2014 els 1,25 dòlars.

En concret, l'encreuament de l'euro / dòlar ha arribat a assolir els 1,2536 dòlars, el seu nivell més alt des del 16 de desembre de 2014, encara que posteriorment es relaxaria fins 1,2467 dòlars a mesura que Draghi adoptava un to 'dovish' i allunyava qualsevol opció de pujades prematures dels tipus d'interès.



SENSE PUJADES DE TIPUS EL 2018

Pel que fa a la senda prevista per a la política monetària del BCE, el banquer italià ha subratllat que, en funció de les dades disponibles, "hi ha poques opcions que els tipus d'interès pugin el 2018", afegint que el Consell de Govern no ha començat encara realment el debat sobre les seves directrius.

"Realment han canviat poques coses des del passat mes d'octubre", va assenyalar Draghi, subratllant la importància de "no cantar victòria encara", així com en la necessitat de distingir entre una interrupció brusca del programa de compres, l'ampliació del mateix o la retirada gradual (tapering) de l'QE.

Pel que fa a la macroeconomia de l'eurozona, el president del BCE ha expressat la seva confiança que el robust ritme d'expansió de la regió pot arribar a oferir "sorpreses positives", mentre que les encara dèbils pressions de preus encara no han mostrat signes convincents de pujada sostinguda, encara que el banquer italià confia que la inflació subjacent pujarà de manera gradual en el mitjà termini.



OPORTUNITAT PERDUDA

Respecte a la compareixença de Draghi, els analistes d'ING Financial Research consideren que el banquer italià ha perdut una bona oportunitat d'oferir al mercat més claredat sobre el camí a seguir per la institució.

"Draghi no va semblar tenir pressa per canviar res", assenyalen des de l'entitat holandesa, destacant que el president de la institució "veu poques possibilitats de pujar els tipus aquest any", mentre que "va esquivar la qüestió sobre si hi hauria una interrupció sobtada del QE al setembre ".

D'altra banda, ING subratlla el to "cada vegada més explícit" del banquer italià en parlar de la volatilitat del tipus de canvi en els mercats de divises, advertint que un euro més fort pot empitjorar les condicions econòmiques i financeres, "condemnant clarament els recents comentaris de l'Administració dels EUA ".

Per la seva banda, des Berenberg també destaquen la "indirecta" llançada per Draghi als EUA en relació amb els recents comentaris del secretari del Tresor i les preocupacions del Consell de Govern sobre l'estat de les relacions internacionals en l'actualitat.