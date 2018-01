Les empreses emergents de Barcelona van captar 453 milions el 2017

Les empreses emergents de Barcelona van captar 453 milions d'euros el 2017, xifra que representa el 58% de la inversió total realitzada a Espanya durant l'any passat, segons un estudi de la Mobile World Capital Barcelona presentat ahir en roda de premsa.

Barcelona concentra el 34% de les empreses emergents de l'Estat, amb prop de 1.300, la qual cosa la converteix en el primer centre de connexió estatal, seguida per Madrid (31,5%), València (5,5%) i Bilbao (3%), i el cinquè en l'àmbit europeu, tant pel nombre d'aquest tipus d'empreses que concentra com per la inversió aconseguida.

Al conjunt estatal, la inversió total en empreses emergents va ser de 779 milions d'euros el 2017, la qual cosa suposa un increment del 55,2% respecte a la xifra obtinguda l'any anterior, en el qual es van captar 502 milions. El director de la plataforma de negocis 4YFN, Esteban Redolfi, emfatitza que el 2017 va ser un «any magnífic» per a l'ecosistema emprenedor.