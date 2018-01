Seat contracta 115 treballadors per reforçar la producció a Martorell

Seat contractarà 115 treballadors que en aquests moments disposen d'un contracte amb una empresa de treball temporal i a partir del 5 de febrer s'integraran a la plantilla de Seat amb un contracte indefinit.

Segons va informar ahir la companyia automobilística en un comunicat, la incorporació d'aquests 115 empleats se suma als 150 que es van unir a l'empresa el 8 de gener, i es destinaran principalment a reforçar la línia de producció de l'Ibiza i l'Arona en la planta de Martorell.

Per respondre a l'increment en la producció, Seat també establirà torns addicionals en cap de setmana durant aquest any, els primers els dissabtes 27 de gener i 10 i 17 de febrer en la línia 2, la que produeix el Seat León.

El vicepresident de Recursos Humans de l'automobilística, Xavier Ros, destaca que amb aquestes noves contractacions mantenen el seu «compromís amb els sindicats majoritaris» de sumar a la plantilla de Seat tots els professionals necessaris per aconseguir els volums de producció previstos. Va afegir que aquest any ja s'han generat 265 nous llocs de treball indefinits, i que no es descarta contractar més personal «si les necessitats de producció ho requereixen».

L'any passat, la plantilla del Grup Seat va augmentar en 185 treballadors, i també va incorporar 75 joves, que van iniciar els seus estudis a l'Escola d'Aprenents. Des del 2015, la companyia ha incrementat el nombre de professionals en 470 persones, i al tancament del 2017 la plantilla del grup tenia un total de 14.672 treballadors directes.



Cau la producció estatal

La producció espanyola de vehicles va tancar el 2017 amb un total de 2,8 milions d'unitats fabricades, la qual cosa suposa un retrocés de l'1,5% en comparació amb l'exercici precedent, provocat per les incerteses en el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea i la caiguda del mercat turc, entre altres motius.

Segons dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), el desembre passat es van produir 174.426 vehicles a les fàbriques nacionals, el 22% més en comparació amb el mateix mes del 2016, el que va servir per retallar en «més d'un punt percentual» la caiguda acumulada fins al novembre, que era del -2,7%.

Davant d'aquestes dades, Anfac remarca que la producció de vehicles es mou en un entorn cada vegada més global i competitiu i que, si Espanya vol mantenir la seva posició actual de lideratge (segon fabricant europeu i vuit del món), haurà de seguir millorant la seva competitivitat industrial i preparar-se per als desafiaments d'una nova mobilitat. «No s'ha de perdre de vista que països del nostre entorn, i competidors directes, com França i Itàlia, van augmentar durant el 2017 la seva producció», adverteix l'associació.

Anfac explica que la fabricació de vehicles a les plantes espanyoles es va dividir en dues parts l'any passat. Per un costat, el primer trimestre es va tancar amb el 4,7% de creixement, mentre que, per altra banda, la resta del mateix acumulava xifres negatives durant mesos.