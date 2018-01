UGT i CCOO proposen lligar els salaris a la productivitat

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Josep Álvarez, van anunciar ahir que defensaran que els salaris es lliguin a la productivitat i que s'apugin per sobre de la inflació en la negociació per a la renovació de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, vigent fins al 2017.

La proposta no recull xifres concretes, però sí que reflecteix els criteris que defensaran els sindicats. «Volem que les pujades responguin a la realitat productiva de cada empresa i sector», va explicar Sordo. Tot i això, sí que va remarcar que aquests augments serien en tot cas superiors a l'IPC previst de l'1,6% per a aquest any. També va afegir que haurien d'incorporar una pujada addicional de l'1,5% per al 2018 i el 2019, per «recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2008, amb clàusula de garantia per evitar noves pèrdues».