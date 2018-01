Consells per arribar a final de mes (estalviant)

La 'costa de gener' és un dels períodes en què les butxaques de la gent més pateixen per superar el mes. Afrontar les despeses extraordinàries d'aquesta època i també marcar-se un ritme sostenible d'estalvi al llarg de l'any és possible seguint aquestes pautes, per més que l'encariment d'aspectes com l'energia o els transports ens ho posin cada dia més difícil.

Conèixer amb exactitud les nostres despeses i conèixer en quines àrees es poden reduir, així com aprofitar els descomptes i optimitzar els nostres consums poden contribuir a ajudar-nos a arribar a final de mes.