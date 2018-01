González creu que aviat «no hi haurà lloc per a 20.000 entitats»

El president del BBVA, Francisco González, va assenyalar ahir des de Davos que el panorama financer està canviant a una velocitat vertiginosa a causa de la disrupció tecnològica i va predir que en un futur no gaire llunyà «no hi haurà lloc per a les 20.000 entitats» que hi ha actualment. No obstant això, va recordar que entitats com BBVA tenen un avantatge competitiu: les dades. «Ja no veig BBVA com un banc, sinó com una empresa que gestiona informació», informació que es pot convertir, per exemple, en una hipoteca, va afirmar. González va fer aquestes declaracions durant la seva participació a «The Global Business Context», un dels panells del Fòrum Econòmic Mundial.

Com un exemple de nous mercats amb una alta capacitat tecnològica, el president de BBVA va apuntar la Xina com un que comença a consolidar ràpidament el seu lideratge, amb empreses com Alibaba i Tencent, que han entrat en el món financer amb molt d'èxit. «La Xina és una potència increïble, amb una expansió per tot el món. Occident ha de despertar per competir», va dir.

Davant el nou paradigma tecnològic, el president de BBVA va explicar que és molt important el paper dels reguladors en aquest moment d'enorme disrupció perquè en alguns casos té com a conseqüència efectes col·laterals negatius. Els reguladors «han de ser-hi per ajudar a posar ordre a tot el procés que s'està vivint», va dir.

Quant al BBVA, González va afirmar que «el banc està travessant un moment excel·lent. Aquest any, el 50% de la nostra clientela estarà al món digital. Això ja vol dir que tenen més producte, més relació amb el banc, estan molt més satisfets. Per tant, estem liderant aquest moviment en l'àmbit mundial i ara ja estem guanyant velocitat de creuer. N'estem molt contents», va remarcar en declaracions a l'agència Efe. El president de BBVA va assenyalar que és impossible emprendre la transformació digital amb equips convencionals. Per això, va dir, el grup financer s'ha assegurat la incorporació de talent digital. «Tan bon punt els oferim els productes adequats, el nivell de satisfacció dels nostres clients augmenta dràsticament», va assegurar.

Quant a l'economia espanyola, González va destacar que «Espanya es percep bé. Ha estat una referència i encara ho és», i va insistir que «Espanya, durant aquests anys, ha crescut més que la resta d'Europa».