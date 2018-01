Mario Draghi dissipa la possibilitat d'apujar els tipus d'interès durant el 2018

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va descartar ahir la possibilitat d'apujar tipus aquest any, i va reconèixer la preocupació que hi ha en el si del Consell de Govern de l'entitat per l'impacte de la volatilitat del mercat de divises en la política monetària, tot assenyalant que una part de la recent revaloració de l'euro reflecteix factors «exògens», com les declaracions del secretari del Tresor dels EUA, Steven Mnuchin, en favor d'un dòlar feble.

De fet, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern del BCE, que va mantenir sense canvis els tipus d'interès en el 0%, així com la durada de les seves mesures d'estímul, Dra-ghi va reconèixer que la recent volatilitat del canvi de moneda representa «una font d'incertesa» que requereix de vigilància davant les possibles implicacions que pot arribar a tenir sobre la política monetària de la zona euro.

«Diversos membres del Consell de Govern han mostrat la seva preocupació al respecte, no només pel que fa al mercat de divises, sinó de manera més àmplia a les relacions internacionals actualment», va dir Draghi en ser preguntat per l'impacte de les declaracions de Mnuchin en el Fòrum Econòmic Mundial.

En aquest sentit, el banquer italià va indicar que si aquesta situació arribés a provocar un enduriment no desitjat de la política monetària del BCE, la institució podria «replantejar la seva estratègia». Sense acusar directament els Estats Units, però en resposta a les nombroses preguntes sobre les paraules del secretari del Tresor nord-americà, el president del BCE va recordar el compromís adquirit el mes d'abril passat en el si del Comitè Monetari i Financer Internacional (IMFC), l'ens que assessora la junta de governadors del Fons Monetari Internacional (FMI) per «abstenir-se de fer servir la política monetària per influir en el canvi de divises amb fins competitius».