El 2017 es tanca amb una taxa d'atur del 12,63%, la més baixa des del 2008

El nombre de persones sense feina el quart trimestre del 2017 es va situar a Catalunya en 479.200 persones, 3.600 treballadors més que en el tercer trimestre, el 0,76% més, i 79.200 persones menys que en el quart trimestre del 2016, el 14,19% menys, segons les dades publicades ahir per l'Enquesta de Població Activa (EPA). Al conjunt de l'estat, el nombre de persones ocupades es va situar en 18.998.400 persones, cosa que va suposar 50.900 menys que el tercer trimestre, el 0,27% menys, i 490.300 persones més que al desembre del 2016, el 2,65% més.

El quart trimestre de l'any és habitualment un període on l'EPA registra un increment de l'atur en termes trimestrals. Tot i això, l'augment de 3.600 persones que s'ha registrat l'any 2017 a Catalu-nya és l'increment més baix en un quart trimestre des de l'any 2013. La taxa d'atur s'ha situat en el 12,63%, una dècima per sobre de la registrada en el tercer trimestre, però és la taxa més baixa en un tancament d'any des de l'any 2008.

L'EPA destaca que a Catalunya s'han creat 113.600 nous llocs de treball el 2017, el 3,55% més, cosa que suposa la xifra més alta en un tancament d'any des del 2005.

El nombre de persones ocupades a Catalunya es va situar en el quart trimestre del 2017 en 3.316.200 persones, cosa que va suposar 400 llocs de treball menys que en el tercer trimestre, el 0,01% menys, i 113.600 ocupats més que el quart trimestre del 2016, 3,55% més.

La sèrie de l'EPA indica que des del 2008, amb l'inici de la crisi, el quart trimestre de l'any ha estat un període de l'any en què no s'ha vist destrucció de llocs de treball en relació amb el tercer trimestre. De fet, des de l'any 2002 només els anys 2003, 2005, 2006 i 2007 s'ha registrat un increment de l'ocupació entre el tercer i el quart trimestre.



La indústria es recupera

Per sectors d'activitat, a Catalunya el sector industrial és l'únic que registra un augment de l'ocupació, i a més ho fa com no ho havia fet des del segon trimestre el 2014. El sector secundari, amb un cens laboral de 622.900 treballadors a final d'any, va crear el quart trimestre 25.600 nous llocs de treball, el 4,29% més que el tercer trimestre. Amb aquestes xifres, la indústria recupera la plantilla que tenia a Catalunya fa set anys, el quart trimestre del 2010.

En termes anuals, la indústria catalana ha creat 41.700 llocs de treball aquest 2017, el 7,17% més. La sèrie indica que aquest creixement interanual és el més alt que s'observa a Catalunya des de l'inici de la crisi.

Els altres sectors d'activitat, liderats pel sectors serveis, veuen com l'ocupació cau en termes trimestrals i creix en termes anuals. Aquest és el comportament constant en el sector de la construcció i de serveis en els últims tres anys: baixa l'ocupació en termes trimestrals i puja en termes anuals. L'agricultura, amb un total de 53.800 treballadors, redueix l'ocupació el quart trimestre en 1.100 persones, el 2% menys, i augmenta la plantilla en 500 persones, el 0,94% més en termes anuals.

Amb aquestes xifres, Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat que registra l'increment d'ocupació més elevat en termes anuals, després d'Andalusia.

En termes trimestrals, la Comunitat de Madrid, amb 51.800 aturats més que el tercer trimestre, és el territori de l'Estat amb un increment més gran de l'atur.

La taxa d'atur del quart trimestre s'ha situat a Catalunya en el 12,63%, pràcticament una dècima més alta que la taxa registrada en el tercer trimestre (12,54%). Amb aquest tancament d'any, Catalu-nya situa en un quart trimestre la taxa d'atur en xifres equivalents a la registrada en el quart trimestre del 2008 (11,75%), just a l'inici de la crisi.



Creix la població activa

La població activa catalana, la suma dels que treballen i dels que busquen activament feina, es va situar a final d'any en 3.795.400 persones, 3.100 més que al setembre, el 0,08% més. Suposa, doncs, la xifra més alta de persones actives des del segon trimestre del 2015.

En l'últim any 2017, la població activa a Catalunya ha augmentat de 34.300 persones, molt per sobre de l'increment que s'ha registrat a l'Estat espanyol, on la població activa ha pujat l'any passat de 19.100 persones.