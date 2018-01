Els experts del BCE milloren els seus pronòstics d'inflació, PIB i atur a l'Eurozona

Els analistes consultats pel BCE han revisat a l'alça les seves previsions d'inflació i de creixement econòmic per al 2018 i 2019, alhora que han reduït les seves estimacions pel que fa a la taxa d'atur per a tots els horitzons. Els experts han millorat una dècima les seves perspectives sobre la inflació enguany i el 2019, fins a situar els preus en l'1,5% i l'1,7%, repectivament, i auguren que el creixement real del PIB entre els Dinou s'accelerarà al 2,3% aquest any i a l'1,9% el 2019.