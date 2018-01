El Suprem anul·la dues sentències a favor d'Uber sobre la base del criteri de la UE

El Tribunal Suprem ha anul·lat dues sentències a favor d'Uber a Barcelona sobre la base del criteri de la UE i que van anul·lar dues multes de 4.001 euros que li havia imposat la Generalitat per «infracció molt greu» de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre, segons va informar l'alt tribunal divendres en un comunicat. La Generalitat havia denunciat l'empresa per «la contractació com a transportista o la facturació en nom propi de serveis de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de fins a nou places sense ser prèviament titular d'autorització de transport», i els jutjats van anul·lar les multes.