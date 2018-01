La xifra de negocis empresarials s'incrementa el 7,5% al conjunt estatal

L'Índex General de la Xifra de Negocis Empresarial va créixer el 7,5% al novembre passat en relació amb el mateix mes de novembre del 2016, cosa que suposa dues dècimes més que la taxa interanual del mes d'octubre, segons va publicar ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE) espa-nyol.

Des del mes de juliol de l'any passat, aquest índex es manté amb unes taxes interanuals positives i amb la xifra del mes de novembre encadena un total de tres mesos consecutius de creixements mensuals.

Els quatre sectors analitzats per l'Institut Nacional d'Estadística presenten taxes interanuals positives. En aquest sentit, els augments més grans els registren les empreses del sector del comerç, amb un creixement del 8%, les del sector industrial, que van experimentar un increment interanual del 7,5%, seguit de les companyies de serveis no financers, amb un augment del 7%, i les de subministrament d'energia elèctrica i aigua, que van veure com creixien el 6,3%.