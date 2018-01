L'Institut Català de Finances va invertir 2,5 milions en setze 'start-ups' el 2017

L'Institut Català de Finances (ICF) va invertir durant l'any passat 2,5 milions d'euros en 16 start-ups catalanes, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

L'ICF disposa des del 2012 d'un vehicle específic per invertir en empreses innovadores de nova creació mitjançant préstecs participatius de fins a 200.000 euros juntament amb inversors privats, business angels, venture builders, acceleradors i fons de capital de risc. Com a novetat el 2017, per a algunes operacions, a més del préstec participatiu, una part d'aquesta inversió s'ha dut a terme en capital.

Des del 2012, l'ICF ja ha invertit 12,3 milions d'euros en 81 empreses catalanes de nova creació a través d'aquesta línia de cofinançament, i les últimes han estat Colvin, Skitude, Ivoox, Apartum i Exoticca. També durant l'any passat, l'ICF ha seleccionat i validat 18 nous inversors privats per coinvertir a través d'aquesta línia de préstecs participatius: vuit xarxes de business angels, dues venture builders, una acceleradora i set fons de capital de risc.