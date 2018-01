La productivitat augmenta el 14% durant la crisi per la destrucció d'ocupació

La productivitat mitjana per empleat a Catalunya va augmentar el 14% entre els anys 2006 i 2014, però l'increment no va ser donat per un augment de les vendes, sinó pel fet que la destrucció d'ocupació (un 24% de llocs de treball) va ser molt més gran que la disminució de la facturació de les empreses (un 13%).

Aquestes dades es desprenen de l'informe «Evolució del teixit empresarial espanyol del 2006 al 2014» elaborat pel professor de l'Iese Miguel Ángel Ariño, que pretén analitzar l'evolució de l'empresa espanyola abans i després de la crisi econòmica.

Per a l'elaboració de l'informe s'han examinat les empreses contingudes en la base de dades Sabi (Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics), que elabora Informa D&B (la qual no preveu el sector financer ni l'assegurador), i l'estudi tampoc ha recollit el sector públic, el treball dels autònoms ni el conjunt de minipimes, que al conjunt de l'Estat està constituït per aproximadament mig milió de companyies amb una mitjana de dos empleats.

En termes absoluts, la productivitat mitjana a Catalunya va passar de 202.089 euros en vendes per empleat el 2006 a poc més de 231.000 euros el 2014, la qual cosa suposa un increment del 14%.

No obstant això, la productivitat va variar segons els sectors: en el sector de la construcció va augmentar un 28%; en l'industrial, un 27%; en l'agricultura, un 13%, i en els serveis ho va fer un 9%.



Destrucció d'empreses

Entre el 2006 i el 2014 es va produir una disminució de 20.637 companyies a Catalunya, la qual cosa suposa un descens del 18%, una xifra sensiblement més alta que la mitjana estatal, i el nombre d'empleats es va reduir un 24%, amb una pèrdua neta de 417.096 treballadors.

La facturació mitjana de les empreses va augmentar de 191.371 euros de mitjana a Catalunya, una xifra que va ser superior respecte a la mitjana estatal i a la de la Comunitat de Madrid, ja que va passar dels poc més de 3 milions d'euros a gairebé 3,3 (un increment del 6%, respecte al 2% a nivell estatal, i l'1% a la Comunitat de Madrid).