Les vendes del comerç cauen el 2017 per primera vegada en quatre anys

Les vendes al comerç minorista van caure un 0,2% al llarg del 2017, segons les dades publicades ahir per l'INE. És el primer any que les vendes cauen des del 2013, després de registrar augments el 2014 (+1,4%), el 2015 (+3,6%) i el 2016 (+2,7%). Entre el 2008 i el 2013, les vendes van registrar descensos tots els anys excepte el 2010, que es van mantenir planes. Al conjunt de l'Estat, les vendes van augmentar l'1,2% al llarg del 2017. Catalunya, Extremadura (totes dues amb un -0,2%) i el País Basc (-0,1%) són les úniques autonomies amb descensos a les vendes. Amb tot, entre novembre i desembre, els comerciants catalans van facturar un 20,4% més, per l'efecte de Nadal. D'altra banda, l'INE ha revisat el descens de vendes del mes d'octubre, del 3,9% al 4,1%.

Durant tot el 2017, la mitjana de les vendes sense tenir en compte les estacions de servei va disminuir un 0,3% i el subsector que més va caure va ser el de l'equipament de la llar (-2%), mentre que l'alimentació va augmentar un 0,3%, l'equipament personal un 1,5% i els altres béns un 1,1%.

Sense tenir en compte les estacions de servei, la facturació del comerç va augmentar un 0,7% al desembre en relació amb el mateix mes de l'any anterior. Segons les dades desagregades per sectors que ofereix l'Idescat, la facturació en comerços d'equipament de la llar va ser l'únic que va baixar, un 0,9%, mentre l'alimentació va augmentar un 0,3%, l'equipament personal un 1,7% i els altres béns un 1,9%.

Mentrestant, l'ocupació del sector del comerç minorista a Catalunya va augmentar un 1% el desembre en relació amb el mateix mes de l'any anterior. L'increment mitjà de tot l'any va ser de l'1,2%. A Espanya, l'increment de desembre a desembre va ser de l'1,2% i la variació mitjana de tot el 2017, de l'1,7%.

L'INE ha corregit el descens interanual de vendes del mes d'octubre. Si inicialment va dir que havien baixat un 3,9%, ara ha recalculat el descens fins al 4,1%. Per contra, ha reestimat a l'alça la dada del novembre: mentre en un principi va calcular que havien pujat un 1,7%, ara resitua l'ascens en el 2,1% . Aquests canvis s'expliquen perquè les dades dels últims 3 mesos en aquesta estadística sempre són provisionals.



Alerta del sector

La Confederació Espanyola del Comerç (CEC) ha alertat que la liberalització dels períodes de les rebaixes, amb promocions i descomptes constants, juntament amb el comerç electrònic, són els principals responsables de l'alentiment del creixement en les vendes i del canvi de model comercial que està vivint el sector, segons ha informat en un comunicat.

En concret, els comerciants reconeixen que viuen «amb preocupació» el «tímid» creixement del sector el desembre, ja que creuen que l'augment interanual de l'1,5% en l'últim mes de l'any no només deixa curtes les previsions del sector, que esperaven un 3% de creixement, sinó que el que era tradicionalment el mes de les compres i el consum ha quedat aquest any 1,7 punts per sota del mes anterior.

La CEC destaca que aquestes dades mostren el canvi en el model comercial que s'està vivint, «que desdibuixa els pics de consum, que ara es reparteixen al llarg de l'any», i alerten que el gran perjudicat és el comerç de proximitat, que va tancar desembre amb pèrdues del -1,6%, davant dels creixements de petites cadenes (1,2%), grans cadenes (5,4%) i grans superfícies (2,1%).

D'aquesta manera, els comerciants han mostrat la seva «inquietud i preocupació» davant aquestes dades, que constaten que «la liberalització dels períodes de les rebaixes, així com les promocions i descomptes constants, només beneficien els grans, ja que és molt complicat que el petit i mitjà comerç pugui entrar en la guerra de marges per reduir preus al llarg de tot l'any».

A més, la CEC recorda que en aquest moment està en joc el seu model comercial, tradicionalment assentat sobre l'equilibri dels diferents formats comercials, ja que moltes vendes s'estan perdent per l' ecommerce. D'aquesta manera, exigeixen les mateixes regles del joc a tots els operadors. «A les empreses que venen a través d'Internet se'ls han d'exigir les mateixes obligacions que a les botigues físiques», recalca l'ens.