Catalunya registra un superàvit de 196 milions d'euros fins al novembre

Catalunya va registrar un superàvit de 196 milions d'euros entre gener i novembre del 2017, el que suposa el 0,09% del PIB, segons el ministeri d'Hisenda. Els motius són uns ingressos més alts per la millora de l'economia i el pla d'optimització de la despesa que es va començar a aplicar el 2017 per l'administració catalana, segons fonts del departament d'Economia, que asseguren que encara és d'hora per veure quin impacte va tenir el bloqueig dels comptes en la despesa pressupostària de tot l'any passat. El superàvit contrasta amb el dèficit que es va acumular fins al desembre del 2016, de 1.167 milions (0,55% del PIB). La previsió d'Economia és acabar el 2017 amb dèficit, ja que el desembre és quan es reconeix més despesa. La dada de tot l'any es coneixerà d'aquí a un mes. L'objectiu de dèficit per a tot el 2017 que el govern espanyol va imposar a les autonomies és del 0,6%.