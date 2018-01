Miriam Ponsa porta el color groc a la 080 en «solidaritat amb els presos»

La dissenyadora manresana Miriam Ponsa va portar el color groc a la passarel·la de la 080 Barcelona Fashion en «solidaritat amb els presos polítics». La dissenyadora va presentar ahir a la tarda la col·lecció «La marxa de la sal», inspirada en «el moviment pacifista» i la lluita per la independència de l'Índia que va promoure Mahatma Gandhi amb la idea de representar «el procés polític català».

En declaracions a l'ACN abans de començar la desfilada, Ponsa va explicar que la col·lecció «no ha sortit de forma casual» sinó que neix perquè s'ha sentit «interpel-lada» pel «caos polític actual que estem vivint a Catalunya» i necessitava «expressar i canalitzar» amb el disseny el que ha sentit els darrers mesos. «M'agradaria transmetre esperança [amb la col·lecció] i sobretot que hem de persistir en la nostra lluita, de manera pacífica com hem fet fins ara», va afirmar.

Segons recorda Ponsa, la Marxa de la Sal va ser «un llarg camí de 300 quilòmetres dirigit per Mahatma Gandhi entre març i abril del 1930, que va culminar amb el gest simbòlic d'agafar un grapat de sal de l'oceà Índic. Una protesta pacífica contra l'impost de la recollida de sal, amb l'objectiu final d'aconseguir la independència de l'Índia». Una manifestació, apunta en la presentació de la seva col·lecció, que «ha esdevingut un referent per a moltes altres protestes simbòliques que han forjat canvis polítics i socials a través de la resistència pacífica, i serveix d'inspiració per a aquesta col·lecció». D'aquesta manera, la col·lecció reinterpreta les peces de roba típica, com el sari, el dhoti i el kurta, i investiga amb textures per donar riquesa al teixit, i presenta un patronatge que evoca formes oversize.

La passarel·la de la 080 al Recinte Modernista de Sant Pau es va tenyir de llums de color groc i Ponsa també va presentar un model amb un toc d'aquest color. Va ser la darrera peça de sortir a la passarel·la i, segons Ponsa, és de les més «representatives i de les que simbolitzen més el concepte de la col·lecció». «Està feta amb feltre de llana i cordes grogues que representen l'opressió», va descriure.



Tons foscos



Pel que fa a la resta de models, a la col·lecció «La marxa de la sal» predominen els tons foscos. Segons Ponsa, té «dues línies experimentals». D'una banda la unió en calent de teixits de plàstic amb altres teixits de punt; i de l'altra la unió de teixits «molt diferents entre ells» com, per exemple, la llana barrejada amb seda. «Són unions estranyes que representen la metàfora de la unió i la desunió», va explicar.

Les models de la dissenyadora manresana van desfilar amb sandàlies i moltes de les peces portaven estampats missatges de Gandhi en anglès, com «Your life is your message» (La teva vida és el teu missatge), un eslògan que també es va poder sentir en la música amb un toc místic. Al final de la desfilada, les models i també la dissenyadora –que duia un llaç groc al jersei- van recrear el gest simbòlic de Gandhi agafant grapats de sal, com va fer l'activista indi al final de la marxa.



Un negoci de dos milions



Les firmes catalanes de moda participants en el 080 Barcelona Fashion Showroom generen entre vendes directes, comandes i acords de distribució una mitjana de dos milions d'euros de negoci en cadascuna de les quatre edicions celebrades anteriorment. Així es va posar de manifest ahir a la roda de premsa de presentació de la cinquena edició del 080 Barcelona Fashion Showroom, la fira comercial de la passarel·la 080, impulsada per la Generalitat i el clúster català del tèxtil, Modacc.

A la presentació hi van participar el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, i el president del Modacc, Lluís Costa, que va apuntar que si les previsions es compleixen el 080 Barcelona Fashion Showroom haurà generat un volum de negoci de 10 milions d'euros des de la seva engegada.

En les edicions celebrades fins ara, més d'una vintena de compradors internacionals han visitat aquesta fira comercial, de països com Alemanya, Àustria, Canadà, Xile, Perú, Colòmbia, Corea del Sud, Japó, França, Grècia, Irlanda, Israel, Itàlia, Mèxic, Regne Unit, Estats Units i Xina, i prop d'un centenar d'empreses catalanes hi han participat com a expositors, amb els quals s'han generat més d'un miler d'interaccions comercials.

Aquesta cinquena edició aposta per especialitzar-se en moda femenina de segment alt amb marques com la igualadina Escorpion, Naulover, Lola Casademunt, Sweet Matitos i Ester Ferrando, que debuta en aquest 080 Barcelona Fashion Showroom, i totes elles presentaran la col·lecció tardor-hivern 2018-19.

Ja s'hi han acreditat més de 70 compradors, una vintena d'internacionals i que estaran presents durant tota la setmana de la moda en el marc de la missió inversa empresarial que se celebra coincidint amb la 080 Barcelona Fashion.

Entre aquests figura la responsable de la distribuïdora de Nova York Crescala Fashion Development, Judy Sandman, que va explicar ahir que espera «trobar alguna nova col·lecció per portar als Estats Units i ensenyar-les a les botigues de petit comerç americanes». És el primer cop que Sandman assisteix a la Showroom i opina que el mercat dels Estats Units «respondrà bé» a l'oferta que presenten les marques catalanes amb «dissenys acolorits i amb molta textura», ja que cerquen «creacions úniques».



El tèxtil en xifres



Les exportacions catalanes de moda es van situar en 4.533,1 milions de gener a novembre de l'any passat, la qual cosa suposa un 5,8% més, i segons Aregio constata la «bona salut» del comerç exterior català. Segons xifres del 2016, les empreses exportadores catalanes de tèxtil i confecció es van situar en 5.519, i les que exporten regularment van ascendir a 1.806.

El sector està integrat a Catalunya per 4.115 empreses –28% del total de l'Estat– i dóna feina a 31.300 persones, la qual cosa suposa el 33,5% del total d'Espanya, segons dades de l'INE del 2017.