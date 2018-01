El nombre de conflictes col·lectius cau el 14% el 2017

El nombre de conflictes col·lectius que es van presentar va Catalunya el 2017 es va situar en 102 expedients, cosa que va suposar un descens del 13,6% en relació amb els 118 expedients presentats el 2016, segons dades facilitades per l'Observatori de Treball i Model Productiu. El nombre d'empreses afectades per aquests expedients col·lectius va ser de 129 societats jurídiques, el 2,4% més que el 2016. Els treballadors afectats per conflictes col·lectius a Catalunya el 2017 van sumar 66.503 persones, el 2% més. L'estadística també fa referència a l'evolució de les conciliacions individuals del 2017 a Catalunya. En total, el nombre va ser de 71.612 actes, amb un increment de l'1,9% en relació amb el 2016. D'aquestes 71.612 conciliacions, 44.035 van acabar amb acomiadaments individuals, cosa que suposa una reducció del 0,6% en relació amb el 2016, 2.153 van acabar en sanció, el 8,1% menys que el 2016, i 21.925 van acabar amb reclamacions de quantitats, el 12,3% més que el 2016.