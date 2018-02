Abertis encadena nou màxim a Borsa i enfila els 20 euros en plena 'batalla' d¡Opes

Abertis ha marcat un nou màxim històric consecutiu a Borsa en tancar per sobre de la cota dels 19,6 euros per acció la sessió d'aquest dijous.

D'aquesta forma, el grup de concessions s'enfila cap a la cota dels 20 euros per acció coincidint amb la 'batalla' d'Opes que ACS i la italiana Altantia lliuren per prendre el seu control.

L'actual cotització de la companyia que dirigeix Francisco Reynés està així un 4,6% per sobre del preu que ACS ofereix en la seva OPA, de 18,76 euros per acció, i és un 19% superior al proposat per Atlantia (16,50 euros per títol).

A més, les accions d'Abertis acumulen així una revaloració del 24% des que a mitjans d'abril de 2017 Atlantia reconegués el seu interès per la companyia. Aquest interès es va traduir en la presentació de la seva OPA al juny, davant la qual ACS va respondre amb la seva proposada competidora a l'octubre.

Aquest nou màxim de cotització llança un valor de mercat d'uns 19.450 milions d'euros al grup d'autopistes i satèl·lits i imprimeix pressió de cara a la introducció d'eventuals millores en les dues Opes que l'hi disputen.

Aquestes possibles millores podran realitzar-se una vegada que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzi el fullet de l'oferta d'ACS. El mercat espera aquest 'vistiplau' per a la setmana vinent, una vegada que el dimarts 6 de febrer la Direcció de Competència de la UE aprovi l'operació.

Atlantia ja ha reiterat en diferents ocasions la seva disposició i capacitat per millorar l'oferta. De fet, té convocada una junta extraordinària d'accionistes pel 21 de febrer per sospesar mesures en aquest sentit.

L'autorització del supervisor a l'OPA del grup que presideix Florentino Pérez marcarà així mateix l'inici del termini d'acceptació de les dues ofertes, període en el qual es manifestaran els accionistes d'Abertis i en el qual el consell del grup haurà d'emetre el seu preceptiu informe sobre l'operació.

A més, es coneixerà la decisió davant les ofertes de la fundació bancària La Caixa, únic soci de referència d'Abertis amb el 21,5% de la seva capital, i el paper de la qual es considera clau a l'hora de determinar l'èxit d'alguna de les dues propostes.

De fet, el mercat interpreta com un 'vestit a mesura' de La Caixa la possibilitat que les dues Opes presenten d'escometre el 20% de l'operació mitjançant un bescanvi d'accions en comptes d'en metàl·lic.