Els catalans van fer 35 milions d'hores extres l'any 2017, el 40% sense remunerar

Els treballadors catalans van fer 35 milions d'hores extraordinàries durant l'any passat, la qual cosa equivaldria a la creació de més de 18.000 llocs de treball, i el 40% d'aquestes hores van ser sense remuneració ni compensació en temps, segons un informe de CCOO de Catalunya presentat ahir.

En roda de premsa, el secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera, i la responsable de Mercat de Treball del sindicat i autora de l'estudi, Romina Garcia, van explicar que unes 73.000 persones van fer hores extres a Catalunya l'any passat -el que representa el 2,7% del total d'assalariats-, i van alertar que gairebé la meitat les van fer sense cobrar-les.

L'informe es basa en les dades de l'EPA del segon trimestre del 2017 -extrapolades a l'any complet- i fa una comparació amb el mateix període del 2008, a l'inici de la crisi. Així, constata que el nombre de treballadors que declaren que fan hores extres s'ha reduït a la meitat en comparació del 2008, quan eren 159.000 persones, i també s'ha reduït el volum d'hores, encara que amb menys intensitat, la qual cosa suposa que cada treballador assumeix un nombre més gran d'hores extres: mentre que fa deu anys la mitjana setmanal era de set hores extres, el 2017 es va elevar a més de deu.

La majoria de treballadors que fan hores extres són homes, amb contracte indefinit i jornada completa, del sector serveis i, concretament, de la categoria de tècnics i professionals científics i intel·lectuals, que inclou professions com enginyers, metges, advocats, científics i periodistes, entre moltes altres de nivell de qualificació mitjà-alt. No obstant això, quan les hores extres no són remunerades, són les dones les més afectades (el 55%), mentre que en el cas de les hores pagades, el perfil majoritari és masculí (el 60%). En el cas de les hores extres no remunerades, la mitjana setmanal se situa en 7,6 hores per persona –pràcticament igual que el 2008, quan era de 7,8– i en el de les remunerades se situa en 11,2 hores, molt superior a fa deu anys, quan era de 6,9.

Encara que el sector serveis és el que té més treballadors fent hores extraordinàries, la indústria és on el volum d'hores extres pagades és més elevat -més intensitat d'hores extres-, mentre que en el cas de les no retribuïdes, on es fan més hores és en els serveis -acumula el 78% del total de les hores extres no pagades.