El Port de Barcelona estima que genera més de 9.200 milions d'euros induïts

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, va donar ahir dades sobre l'impacte econòmic de la instal·lació portuària a l'economia catalana. Durant una conferència organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona, Cambra va estimar que l'activitat del Port genera més de 9.200 milions d'euros i el 5,4% de l'ocupació de manera induïda a l'economia catalana. En termes d'activitat econòmica del Port de Barcelona, la instal·lació genera de manera directa 3.500 milions d'euros i l'1,1% de l'ocupació del país. Igualment, el president del Port va avançar que la instal·lació portuària ha crescut aquest gener per sobre del 50% interanual en el tràfic de tones total i en el de contenidors TEU, i un 60% més pel que fa a creueristes. Cambra va apuntar que el Port no preveu que aquests creixements del 50% «siguin la tònica de l'any», però va destacar que sí que han d'ajudar «a consolidar aquest 2018 el posicionament del 2017».