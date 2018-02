El BBVA va guanyar 3.519 milions el 2017, l'1,3% més

BBVA va registrar un benefici atribuït de 3.519 milions el 2017, fet que suposa un increment del 1,3% respecte a un any abans, després de l'impacte de les minuvalies latents de 1.123 milions d'euros per la seva participació a Telefónica.

Exclòs l'ajust comptable de l'operadora, el resultat de l'any 2017 va ascendir a 4.642 milions d'euros, un 19,7% més, davant del resultat de 2016, sense les provisions per les clàusules sòl, segons va informar ahir el banc. En concret, BBVA va registrar un càrrec de 1.123 milions en el quart trimestre del 2017 associat a l'evolució de la cotització a Telefónica.

A més, en el mateix període de l'any anterior, el resultat es va veure impactat per la dotació de 577 milions abans d'impostos (404 milions després d'impostos) per cobrir les reclamacions lligades a les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris a Espanya.

De fet, el benefici del banc en el quart trimestre es va situar en 70 milions d'euros, davant els 678 milions d'un any abans. Exclosos els impactes de Telefónica i les clàusules sòl, el benefici en els tres últims mesos del 2017 es van situar en 1.192 milions d'euros, davant els 1.082 milions del quart trimestre del 2016.

El president de BBVA, Francisco González, va destacar que gràcies a la transformació de l'entitat, sense tenir en compte els tipus de canvi, els ingressos van créixer un 8% el 2017 i les despeses un 2%. «El 2017 ha estat, per tant, un bon exercici, amb un nivell rècord d'ingressos, de més de 25.000 milions d'euros, i un benefici comparable de 4.642.000. I el 2018 serà encara millor», va afirmar.

BBVA preveu sotmetre a la consideració dels òrgans de govern corresponents un pagament en efectiu de 0,15 euros bruts per acció l'abril com a dividend complementari de l'exercici del 2017.

D'altra banda, el conseller delegat del BBVA, Carlos Torres, va assegurar que el darrer trimestre del 2017 l'activitat a Catalunya –que concentra una cinquena part del negoci a Espanya– va ser «molt bona». Tot i que el banc va tenir fugues de dipòsits després de l'1-O, Torres va argumentar que es tractava de «sortides puntuals de grans clients» i que més endavant la situació es va «normalitzar» amb noves entrades de dipòsits. «Va ser un trimestre molt bo en fons d'inversió i banca comercial», va subratllar. Francisco González es va mostrar crític amb la situació a Catalunya: «Estem en un moment de molt soroll, parlem de Catalunya cada dia i no ens ocupem del que és realment important, que és com canviem el model productiu i donem futur a tots els espanyols, inclosos els catalans», va dir.

D'altra banda, González va tancar la porta a comprar més bancs tradicionals i va assegurar que no es penedeix de no haver adquirit el Banc Popular. També va criticar la proposta del PSOE i Podem d'aplicar un impost a la banca per finançar el sistema públic de pensions. El president del BBVA va assegurar que això acabaria repercutint en els clients bancaris. Per a González, aquesta proposta és més pròpia «de països com Bolívia que d'Europa».