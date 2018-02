Manresa aplega representants dels ateneus cooperatius de Catalunya

El Palau Firal de Manresa ha acollit aquest divendres, dia 2, la primera trobada d'ateneus cooperatius d'aquest any 2018. A la trobada, que ha tingut l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central com a amfitrió, hi ha participat una vuitantena de persones dels 14 ateneus cooperatius que hi ha actualment a Catalunya, 4 més que en la primera edició, de 2017.

Al final de la trobada, totes les persones participants feien una molt bona valoració de les taules de treball que s'hi ha fet, ja que els ha permès compartir les experiències, i especialment les bones pràctiques que es deriven del primer any d'ateneus cooperatius a Catalunya.

Després de donar la benvinguda als quatre ateneus que s'afegeixen als deu ja existents des de principis de 2017, s'han compartit les experiències de l'any passat, s'han identificat les claus d'èxit i els punts crítics, així com les diferents solucions que s'hi ha aplicat per intentar pal·liar-los. Així mateix s'han identificat els recursos i continguts que es poden general de forma transversal i els recursos externs que poden exercir de palanques i complements en les accions que es desenvolupen des dels ateneus i les entitats i administracions col·laboradores.

En aquesta trobada de Manresa s'hi ha volgut incorporar altres organismes i organitzacions representants de l'economia social i cooperativa per fomentar les sinergies i trobar espais de col·laboració i complementarietats. De fet, la sessió ha començat amb una intervenció d'una representació d'Acció, que ha posat al servei dels ateneus tots aquells serveis que presta, especialment en l'àmbit de la internacionalització.

Tot seguit, s'han dividit els participants en la trobada en diverses grups seguint els sis eixos del pla de treball per a l'any 2018. S'ha debatut altre cop sobre les claus d'èxit i els punts de risc, però també i molt especialment sobre els indicadors qualitatius que poden acabar sent tant o més importants que els quantitatius que fixa el programa d'ateneus cooperatius impulsat des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Així mateix s'ha imposat per a una futura trobada treballar entorn als diferents eixos de treball de cada ateneu, més enllà dels que es fixen en el programa comú. Tals com el treball entorn al sector agroecològic, les confraries, el consum, etc. També s'ha debatut sobre com fer que determinades accions, xarxes i eines puguin perdurar en el temps fins i tot en un futur hipotètic que el programa d'ateneus cooperatius deixés d'existir en el format actual.