El nombre d'aturats puja de 4.848, el principal augmentel gener des del 2015

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha augmentat en 4.848 persones el gener, la qual cosa suposa un augment de l'1,16% respecte al mes anterior i situa el total de desocupats en 422.866, segons va informar ahir el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Aquest augment mensual de l'atur a Catalunya és el més alt al febrer des del 2015, quan va créixer de 6.821 persones. L'augment de la desocupació al gener s'han concentrat especialment en el sector dels serveis per la fi dels contractes temporals subscrits per fer front a les campanyes comercials de l'última part de l'any.

En comparació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre de desocupats registrats s'ha reduït en 31.057 persones, la qual cosa suposa una caiguda del 6,84%. En relació amb les altres comunitats autònomes, Catalunya és la tercera amb una disminució més significativa en termes absoluts respecte al gener del 2017, encara que la superen Andalusia, que registra 56.000 desocupats menys, i la Comunitat de Madrid, amb una disminució de 33.302. En el conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats registrats ha augmentat el gener en 63.747 persones en relació amb el mes anterior (+1,87%), i la xifra total de desocupats se situa en 3.476.528 persones.

Per sectors, l'atur ha augmentat en els serveis, amb 5.906 desocupats registrats més que el desembre, els desocupats sense ocupació anterior (+154) i en la indústria (+92), mentre que s'han reduït els desocupats registrats en la construcció (-1.205) i en l'agricultura (-99).

Quant al nombre de contractes registrats el gener a Catalunya ha augmentat el 19,67%, amb 43.168 més que el mes anterior (262.626 en total), i han augmentat tant els temporals com els indefinits. La majoria de contractes signats el gener han estat temporals: 226.395, la qual cosa suposa 33.238 més que el desembre (+17,21%), mentre que s'han formalitzat 36.231 contractes indefinits, 9.930 més que en el mes anterior (+37,76%). En comparació del gener del 2016, el nombre total de contractes ha augmentat el 15,9%, amb 36.036 més, i han crescut tant els indefinits (+12,44%, amb 4.008) com els temporals (+16,48%, amb 32.028).

La UGT i CCOO de Catalunya han defensat aquest divendres la necessitat d'implementar un nou model productiu basat en l'ocupació de qualitat, la remuneració de les hores extraordinàries i la reducció de la bretxa salarial entre homes i dones.

La UGT i CCOO també han insistit a derogar la reforma laboral, fomentar la contractació indefinida i pujar el salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros, en línia amb Europa.

Pimec aposta per potenciar la indústria per mantenir la dinàmica de reducció de l'atur, segons ha informat la patronal catalana aquest divendres en un comunicat.

L'organització ha valorat positivament la baixada de l'atur registrat aquest gener respecte al mateix mes de l'any passat, que s'ha reduït en 31.057 persones a Catalunya, la qual cosa significa una caiguda del 6,84%, i l'augment d'afiliats a la Seguretat Social durant el primer mes de l'any, que ha crescut el 3,5%.

