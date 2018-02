CaixaBank i Sabadell obtenen resultats de rècord després de reubicar la seva seu social

El grup CaixaBank va obtenir un benefici net de 1.684 milions d'euros en l'exercici del 2017, el 60,9% més que el 2016, fet que suposa registrar el resultat més gran de la seva història. L'entitat va presentar ahir per primera vegada els resultats anuals fora de Catalunya, a la seva nova seu de València.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, va remarcar ahir que la decisió del canvi de seu social va ser «difícil però encertada», i va descartar una «sobrereacció» a la vista dels resultats del 2017, on ha obtingut el millor benefici de la seva història, assenyalant que la reversió dels efectes negatius per la situació política a Catalunya «va ser immediata». El president de l'entitat va dir que l'esforç comercial amb el canvi de seu va ser «enorme», però que amb el trasllat quedava garantida la seguretat jurídica i la continuïtat del negoci. Gual admet que alguns clients es van «disgustar» pel trasllat, però «més enllà de les qüestions emocionals hi ha la qüestió de la seguretat dels dipòsits i els estalvis dels clients».

L'evolució de l'exercici de CaixaBank ha estat marcada per la integració dels resultats del banc portuguès BPI a partir del mes de febrer passat, que ha impactat positivament en les línies principals del compte de resultats amb una aportació de 176 milions d'euros. Tot i això, l'entitat presidida per Jordi Gual, sense la contribució de BPI, hagués guanyat 1.508 milions d'euros, el 44,1% més. L'entitat destaca que el 96% dels ingressos de l'any procedeixen de l'activitat ordinària bancària, després d'un retrocés del 66,7% dels ingressos per operacions financeres i del 21% de la contribució de les participades.



El Sabadell supera l'1-O

Per la seva banda, el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va assegurar ahir durant la presentació de resultats, també per primer cop fora de Catalunya (a Madrid), que la fuga de dipòsits que va experimentar l'entitat arran de la celebració del referèndum s'ha recuperat «totalment». De fet, el president del banc va informar que la xifra total de dipòsits a tancament de l'exercici del 2017 s'ha situat 1.200 milions d'euros per sobre del seu nivell a tancament de setembre, abans de l'1-O.

«En aquests moments hi ha normalitat absoluta al mercat, tant a Catalunya com a Espanya, i preveiem que segueixi així en el futur», va assegurar Oliu durant la presentació dels resultats anuals, que han llançat un benefici atribuït de 801,5 milions d'euros, la qual cosa representa un avanç del 12,8% pel que fa a l'any anterior.

Sense tenir en compte TSB, la filial britànica de Sabadell, el resultat atribuït ha avançat el 33,9%, fins a 711,2 milions d'euros. El marge d'interessos es manté pràcticament estable respecte de l'any anterior, amb 3.802,4 milions, el 0,9% menys que el 2016 –el 4,9% més en termes comparables, calculat sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent Sabadell United Bank, Mediterrani Vida i la cartera de Mortgage Enhancement–, i destaca l'augment dels ingressos per comissions, que s'han situat en 1.223 milions, el 6,5% més que l'any anterior.