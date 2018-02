Standard & Poor's manté Catalunya amb la qualificació B+ amb perspectiva negativa

L'agència de qualificació Standard & Poor's manté la nota B+ amb perspectiva negativa a Catalunya per l'escenari d'«incertesa política» després de la celebració de les eleccions del 21-D. En un informe, es fa ressò que, tot i els comicis, encara no hi ha govern i que les disputes polítiques i judicials fan que la formació del nou executiu també sigui incerta. En conseqüència, Standard & Poor's no s'aventura a pronosticar si la formació d'un govern servirà per rebaixar la tensió o, per contra, escalarà encara més.

«Seguim veient la inestabilitat com un risc per a la coordinació entre els dos governs, que en la nostra opinió és essencial per al pagament o refinançament del deute de Catalunya», subratlla. En aquest sentit, recorda que el refinançament del deute de la Generalitat depèn de l'autorització pel govern de Rajoy.

D'altra banda, Moody's ha alertat que la «tensió política continuada sobre Catalunya» limitarà l'activitat econòmica del principat i també del conjunt de l'estat. Segons l'informe anual de Moody's sobre Espanya, el PIB espanyol creixerà el 2,3% el 2018, en línia amb el que pronosticava el Govern espanyol l'octubre quan va rebaixar la previsió de creixement per la situació política. Moody's ha afirmat que, tot i la desacceleració de l'augment del PIB en relació al 2017, Espanya se seguirà beneficiant de «l'impuls de la recuperació a la zona euro». En contraposició, cita el procés polític català com un dels impactes negatius –encara que «moderat»- per a l'economia, juntament amb l'alt nivell de deute de l'estat espanyol.