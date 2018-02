Parlem augmenta un 45% el nombre de clients des de l'1-O

L'operadora de telecomunicacions catalana Parlem ha augmentat un 45% el nombre de clients des de l'1-O. "L'últim trimestre de l'any vam incrementar molt el nombre de clients respecte els que portàvem acumulats els dos anys i mig anteriors", ha explicat el fundador i conseller delegat de Parlem, Ernest Pérez-Mas, en una entrevista amb l'ACN. Pérez-Mas ha reconegut que "el procés polític de Catalunya" ha fet guanyar "notorietat" a l'operadora, que aquest gener ha fet tres anys que està operant. "Observem moviments a les xarxes socials en què la gent demana consum de proximitat, i fan propostes per substituir companyies de fora per companyies d'aquí, com la nostra", ha afirmat el fundador de Parlem, que ha matisat que l'increment de clients també s'explica per "la competitivitat del producte i la bona atenció al client" de l'operadora. D'altra banda, la companyia ha iniciat durant el gener de 2018 una ampliació de capital que per primer cop va dirigida als seus clients amb la intenció de recaptar entre 150.000 i 210.000 euros, la qual cosa representa prop del 2% del capital de la companyia. Parlem els ofereix la possibilitat de convertir-se en accionistes de l'empresa amb participacions mínimes de 1.000 euros.

Per ara s'hi han interessat 170 clients dels quals 40 ja han fet la seva aportació, i que entre totes sumen prop de 100.000 euros. Com a contraprestació, se'ls farà un descompte del 15% en qualsevol tarifa, mentre siguin accionistes de Parlem. Pérez-Mas ha assegurat que amb l'operació volen "fer una companyia popular que sigui del major nombre possible de persones" perquè se sentin vinculades al projecte. "Volem cobrir tot Catalunya de la manera més ràpida possible i esdevenir l'operador de telecomunicacions gran i referent del país; la millor manera de fer-ho és amb clients satisfets que siguin accionistes i puguin escampar la seva experiència entre els seus amics i familiars", ha argumentat.

D'altra banda, el conseller delegat de l'empresa de telecomunicacions ha explicat que també és "una manera de preparar la sortida a borsa de la companyia" prevista per al 2019, i encara per definir si cotitzarà al mercat continu o al mercat alternatiu borsari (MAB). "Que hi hagi uns 200 petits accionistes ens permetrà que l'acció tingui vida a la borsa i ens donarà moviment. Si no, molts cops en companyies petites i mitjanes veus que l'acció no es belluga", ha reflexionat Pérez-Mas.

L'operació dirigida als clients de la companyia s'emmarca en un procés d'ampliació de capital d'un total de 800.000 euros. D'aquests, 350.000 euros corresponen a aportacions dels socis actuals -entre els quals es troba el propi Pérez-Mas juntament amb MásMóvil, Ona Capital o Inverready- i 250.000 euros més provenen de l'entrada d'un nou soci -l'empresa de transport Moventia-, que ara té el 2,5% de la companyia.



La companyia preveu facturar 1 MEUR al mes a finals de 2018



Parlem encara no ha donat dades definitives de tancament de l'exercici 2017 però estima que la seva facturació serà propera als 3 milions d'euros anuals, més del doble que l'any anterior en què van facturar 1,3 MEUR. Pérez-Mas ha avançat que preveuen "arribar a facturar mig milió d'euros al mes" durant el primer trimestre de 2018, i de cara a finals d'aquest any assolir una facturació mensual d'un milió d'euros. Tot i que en els darrers tres anys han tingut un creixement "una mica lent", en paraules del seu fundador, Parlem ha passat de facturar 8.000 euros el gener de 2015 a facturar-ne al voltant de 400.000 el gener de 2018.

"Volem créixer posant el client al centre", ha assegurat Pérez-Mas, que ha remarcat que aquesta és també una de les claus del creixement que han experimentat durant els darrers tres mesos de 2017. "Si el producte no fos bo, el preu competitiu i l'atenció al client no fos molt bona, en català i personalitzada; no hauríem crescut tant", ha afirmat.



Abast de mercat similar al d'Orange i MASMOVIL



Durant el proper trimestre Parlem espera afegir a la seva oferta "una solució consolidada de continguts" audiovisuals per televisió, segons ha explicat el seu conseller delegat. Amb això i el llançament aquest gener d'una oferta de fibra òptica, després d'arribar a un acord a l'estiu amb Orange i MASMOVIL, l'operadora catalana tindrà "un abast de mercat similar" al d'aquestes dues operadores. "Això ens hauria de permetre créixer molt", ha afirmat Pérez-Mas, que ha celebrat que amb l'oferta de fibra òptica "a un preu assequible" ja han multiplicat per tres el nombre d'altes durant el gener i donen cobertura a 2,1 milions de llars.