Francisco Reynés substitueix Isidre Fainé com a president de Gas Natural

El conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés, substitueix Isidre Fainé a la presidència de Gas Natural Fenosa, tal com ha informat aquest dimarts la gasista en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), després de la reunió dels consells d'administració de totes dues companyies. Reynés deixa el seu càrrec directiu al gestor d'infraestructures per ocupar la presidència executiva de Gas Natural, ja que les dues posicions no són compatibles. Per cobrir la vacant de Reynés, el consell d'administració d'Abertis ha nomenat Francisco José Alfaro com a conseller executiu, amb el càrrec de director general. Alfaro ha estat director general financer de la companyia d'infraestructures des del 2005. D'altra banda, Fainé passarà a ocupar una presidència d'honor emèrita a Gas Natural. I el conseller delegat de Gas Natural, Rafael Villaseca, deixa aquest càrrec per passar a ser president de la Fundació Gas Natural Fenosa.