Abertis desconsolida Hispasat dels seus comptes en plena batalla d'Opes

Abertis ha desconsolidat Hispasat dels seus comptes davant la "mostra d'interès" rebuda de REE per comprar l'operador de satèl·lits en el qual la companyia controla el 90,74% del capital social.

El grup ha classificat aquesta companyia com a "disponible per a la venda" i l'ha exclosa del seu perímetre coincidint amb la 'batalla' d'Opes de la qual actualment és objecte, en la qual Hispasat constitueix un aspecte clau per requerir l'autorització del Govern espanyol per a la venda.

Abertis desconsolida Hispasat mentre té el 57% del seu capital i està pendent de tancar la compra del 33,69% que va haver de comprar a Eutelsat.

D'aquesta manera, la conclusió d'aquesta compra coincideix amb l'interès mostrat per REE per la companyia de satèl·lits i l'OPA pel grup de concessions.

L'exclusió d'Hispasat del perímetre del grup no ha impedit que la companyia que presideix Salvador Alemany tanqués el 2017 amb un increment del 12,8% del seu benefici net, fins als 897 milions d'euros, atès que l'aportació de les autopistes comprades l'any passat a Itàlia i l'Índia i l'augment del trànsit a totes les vies va compensar l'aportació del negoci de satèl·lits.

La companyia assegura que el seu resultat llançaria un creixement del 24% en cas de descomptar dels seus comptes aquests diferents impactes extraordinaris positius i negatius.

L'exclusió de la companyia de satèl·lits del perímetre del grup permet no obstant això a Abertis descomptar els 321 milions de deute de la companyia del seu endeutament.

El grup va tancar l'any amb un passiu net de 15.367 milions d'euros, un 6,8% (990 milions d'euros) superior a la del 2016, com a conseqüència de la inversió rècord duta a terme per l'empresa a començament d'any, abans que comencés la batalla per l'empresa i hagués d'acatar el seu deure de passivitat.

En concret, Abertis va fer inversions per 3.700 milions d'euros durant l'any passat, dels quals 719 milions es van emprar a augmentar la seva cartera d'autopistes, amb les referides compres de vies a Itàlia i l'Índia, i l'augment de la seva participació en la filial francesa.

Els 2.900 milions restants es van dedicar a millorar les vies que ja té mitjançant acords per estendre el seu termini d'explotació o augmentar peatges.

Fi d'etapa



L'exercici 2017 marca la conclusió del pla estratègic que la companyia va llançar el 2015, que assegura haver complert, atès que la companyia tanca l'any amb les autopistes com a únic negoci, un cop desconsolidat i posat com a "disponible per a la venda" Hispasat.

Abertis assegura a més haver complert també els objectius d'expansió internacional, augment del dividend, i eficiències i estalvis de costos, que va xifrar en 400 milions.

El tancament del pla estratègic coincideix amb la batalla que ACS i la italiana Atlantia lliuren pel control de la companyia i amb el relleu en la seva cúpula directiva amb la sortida del seu conseller delegat Francisco Reynés, nomenat president de Gas Natural Fenosa, i el nomenament de José Aljaro com a nou primer executiu.

Augments de trànsit



En termes operatius, Abertis va elevar un 13,1% els seus ingressos el 2017, fins a sumar 5.323 milions d'euros, tots ells procedents de les autopistes que gestiona a França, Espanya, Itàlia, Índia, Brasil, Xile i Puerto Rico.

Les vies de tots els països van saldar l'any amb creixements de trànsit que van oscil·lar entre l'1,5% de França i el 4% a Xile, excepte a Puerto Rico, on va descendir un 2,9% afectat pels huracans. A Espanya, on gestiona el 60% de la xarxa de pagament, va elevar un 3,9% el número d'usuaris.

França es manté com a primer mercat d'Abertis, en aportar el 33% dels ingressos, per davant d'Espanya, amb el 31%, el Brasil (16%) i Xile (10%).

A Espanya, Iberpistas, societat concessionària de l'AP-6, via que a començament de gener es va col·lapsar per un temporal de neu i afronta un expedient sancionador de l'Estat, va tancar l'any amb ingressos de 119 milions, un 4,1% més, i un benefici brut (Ebitda) de 97 milions (+5,6%).

Quant a Acesa i Invicat, concessionàries de les vies que explota a Catalunya, van facturar 504 i 119 milions d'euros, respectivament, un 2,9% i un 4,1% més l'any passat.