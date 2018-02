CaixaBank, millor entitat de banca privada a Espanya per quart any seguit

CaixaBank ha estat escollida millor entitat de banca privada a Espanya el 2018 en la Private Banking Survey 2018 d'Euromoney. El premi, que CaixaBank ha rebut per quart any consecutiu, és el resultat de les 2.395 enquestes que ha fet Euromoney a entitats de tot el món, gestors d'alts patrimoni i family offices, que han identificat l'entitat com una de les més ben valorades en banca privada per la qualitat dels seus serveis i el seu model de negoci.

CaixaBank també ocupa el primer lloc en 9 categories més de l'enquesta. Jordi Gual, president de CaixaBank, creu que «el reconeixement mostra l'excel·lència en el servei que cerquem en la nostra relació amb el client i una metodologia d'assessorament rigorosa i personalitzada».