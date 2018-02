El manresà Fainé deixa la presidència de Gas Natural al conseller delegat d'Abertis

El conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés, substitueix el manresà Isidre Fainé a la presidència de Gas Natural Fenosa, tal com va informar ahir la gasista en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), després de la reunió dels consells d'administració de totes dues companyies.

Reynés deixa el seu càrrec directiu al gestor d'infraestructures per ocupar la presidència executiva de Gas Natural, ja que les dues posicions no són compatibles. Per cobrir la vacant de Reynés, el consell d'administració d'Abertis ha nomenat Francisco José Alfaro com a conseller executiu, amb el càrrec de director general.

Alfaro ha estat director general financer de la companyia d'infraestructures des del 2005. D'altra banda, Fainé passarà a ocupar una presidència d'honor emèrita a Gas Natural. I el conseller delegat de Gas Natural, Rafael Villaseca, deixa aquest càrrec per passar a ser president de la Fundació Gas Natural Fenosa

La substitució de Fainé al capdavant de Gas Natural es fa amb l'objectiu que Reynés lideri una «nova etapa de transformació i creixement de la companyia», segons ha informat Gas Natural en un comunicat. Els relleus de la cúpula directiva es ratificaran a la propera junta d'accionistes del grup gasista, que generalment se celebra a l'abril.

«És des de la generositat que afronto aquesta nova etapa professional i dono la benvinguda a l'equip liderat per Francisco Reynés, perquè crec que necessàriament han de ser ells els que impulsin el nou pla estratègic que condueixi la companyia per la via de la transformació i el creixement», va afirmar Fainé, segons resa el mateix comunicat. «Reynés té visió, perspectiva, sentit d'anticipació i prestigi en els mercats financers. També és un directiu que sap assumir adequadament riscos, és un bon comunicador i íntegre en la seva vida personal i professional», ha afegit

El manresà Isidre Fainé, home fort del conglomerat que orbita entorn de Caixabank, va ser nomenat president de Gas Natural Fenosa en substitució de Salvador Gabarró el setembre del 2016. El seu nomenament responia a la reducció de la participació de Criteria i Repsol, després de la venda d'un 10% de les seves respectives participacions al fons d'inversió GIP. Fainé va ser nomenat membre del consell d'administració de Gas Natural Fenosa el maig del 2015.

Nascut a Manresa el 1942, fill d'una família menestral del barri de les Escodines, va deixar la ciutat quan va anar a estudiar a Barcelona. És doctor en Ciències Econòmiques, ISMP en Business Administration per la Universitat de Harvard i diplomat en alta direcció per l'IESE. Va iniciar la seva carrera professional al Banc Atlàntic i, després de desenvolupar càrrecs de responsabilitat en diverses entitats financeres, es va incorporar a La Caixa el 1981. Va presidir aquesta entitat des del 2007 fins a la seva transformació en Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Actualment és president d'aquesta fundació i de Criteria Caixa, S.A.U.