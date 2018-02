La companyia Abertis manté la voluntat de vendre's el satèl·lit Hispasat

El director general d'Abertis, José Aljaro, va afirmar ahir que no creu que el govern espanyol «estigui fent un ús polític» del satèl.lit Hispasat i va mantenir la voluntat de vendre la companyia. «Pensem que vendre aquest actiu pot ser una bona decisió», va assegurar Aljaro durant la presentació de resultats del 2017, i va recordar que per ara no han rebut cap «oferta vinculant». El govern espanyol considera l'assignació de satèl·lits «estratègica» i ha mostrat públicament la seva preocupació pel possible canvi de mans d'Hispasat –participada el 90% per Abertis. De fet, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha demanat a les companyies que han fet una oferta pública d'adquisició sobre Abertis, la italiana Atlantia i la filial alemanya d'ACS, Hochtief, que expliquin quins plans de futur tenen per a Hispasat. Preguntat per si el ministeri ho estaria frenant, Aljaro va defensar la «professionalitat» del ministre Nadal.