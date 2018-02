ICL comença la construcció de la planta de purificació de sal de Sallent

ICL ha posat en marxa els treballs de la construcció de la primera planta de purificació de sal que s'ubicarà a Sallent. Es tracta d'una primera instal·lació que estarà situada dins del complex actual de la factoria minera, propera a la planta de flotació.

Aquesta infraestructura suposa una inversió inicial de 2,5 milions d'euros i, segons han detallat fonts d'ICL, ha de permetre a mitjà termini arribar fins a una producció de 150.000 tones anuals de sal destinada a nous mercats. Una sal que es comercialitzarà, essencialment, per al desgel de carreteres.

La construcció que ara ha començat és la de la part de l'obra civil per poder acollir tota la maquinària que configurarà aquesta planta de purificació. Maquinària que, en paral·lel, ja està en procés de fabricació, de manera que la previsió és que sigui una instal·lació que es posaria en funcionament durant el segon trimestre d'aquest any.

Fonts de la companyia han destacat que la construcció de la planta de purificació «permetrà donar un valor afegit a la sal» dels runams i, en conseqüència, «accelerar el projecte de gestió dels dipòsits salins del Cogulló i de la Botjosa».

De fet, la nova planta és un dels elements importants inclosos dins del paquet de mesures transitòries que ICL va presentar i va adoptar per minimitzar les aportacions al dipòsit del Cogulló durant el període que es requereix per poder traslladar la producció de Sallent a Súria, i d'aquesta manera poder aconseguir la pròrroga que es va sol·licitar per poder seguit abocant en el runam sallentí més enllà del 30 de juny de l'any passat. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya finalment va acceptar, valorant el plantejament que li va fer l'empresa, concedir una pròrroga d'un any, perllongable amb un segon si es compleixen determinades condicions. Inicialment, aquesta planta de purificació treballarà directament amb la sal que s'extreu del procés de separació de minerals en la producció de potassa. Es tractarà, per tant, material que actualment va a parar al runam, de manera que això ja permetrà reduir l'abocament al dipòsit. Això passarà mentre Sallent mantingui l'activitat extractiva. Posteriorment, l'objectiu és que la sal que tracti aquesta instal·lació ja sigui la que hi ha acumulada als runams de la Botjosa i el Cogulló.

Fonts d'ICL han subratllat que la futura planta «respon alhora a la demanda creixent dels mercats internacionals de sal d'alta qualitat; fet que permet donar valor afegit a la muntanya de sal».

L'objectiu és que la nova planta de purificació es posi en marxa el més aviat possible.