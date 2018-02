L'Ajuntament de Manresa contracta a través de plans d'ocupació 61 aturats

L'Ajuntament de Manresa ha contractat 61 persones aturades en el marc del programa Treball i Formació 2017 del Servei d'Ocupació de Catalunya. S'han fet 21 contractes d'1 any de durada i 40 de 6 mesos, per tant s'ha triplicat el nombre de contractes de 12 mesos respecte de la convocatòria anterior. Les persones seleccionades són preferentment majors de 45 anys i inscrits com a demandants d'ocupació.

L'Ajuntament de Manresa ha fet les contractacions en el marc del programa Treball i Formació 2017 impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. La selecció i contractació l'ha fet el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa (CIO).

D'acord amb el que preveu la present convocatòria, s'han fet 21 contractes d'1 any de durada i 40 de 6 mesos, per tant s'ha triplicat el nombre de contractes de 12 mesos respecte a l'edició anterior. En total són 61 plans d'ocupació que estaran ubicats en diferents àrees del consistori i portaran a terme tasques administratives, de neteja, consergeria i manteniment.

El perfil del col·lectiu prioritari, definit pel Servei d'Ocupació de Catalunya, és de persones preferentment majors de 45 anys inscrits com a demandants d'ocupació. Les persones seleccionades són aturats no perceptors de prestació i, com a novetat, aquest any s'ha implantat una línia exclusivament per a dones que han patit violència de gènere.