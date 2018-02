El Port de Tarragona tanca el millor exercici de la darrera dècada

El Port de Tarragona ha tancat l'exercici del 2017 amb un tràfic de 34,04 milions de tones, el 7,8% més que l'any anterior, i ha assolit la millor xifra dels darrers deu anys. El president de l'Autoritat Portuària, Josep Andreu, ha titllat els resultats de molt bons i molt positius, atès que fins i tot s'ha superat l'objectiu dels 33 milions de tones. De cara a aquest any, el Port encara no ha fet públiques les seves previsions, però Andreu ha avançat aquest dijous un increment del 9% durant el mes de gener. El tràfic de productes agroalimentaris, que ha registrat períodes de saturació i bloqueig de vaixells per manca d'espai, es preveu que mantindrà un bon comportament. Pel que fa als resultats econòmics, els ingressos del Port de Tarragona han augmentat el 9,75% en l'exercici passat, fins als 57,4 milions d'euros.

Els líquids a doll han estat un dels àmbits que han liderat el creixement, amb 22 milions de tones, el 8,7% més. En aquest mercat destaca l'increment del 12,5% del cru -9,59 milions de tones. Els altres productes petrolífers ho han fet el 6,2% més, fins a les 10,71 milions de tones i, entre aquests, destaquen els 0,88 milions de tones mogudes d'asfalt, el 8,4% més. Els químics i adobs, amb un augment del 4,2% i un total d'1,74 milions de tones mogudes, han constatat, segons Andreu, «el bon comportament que ha tingut el polígon petroquímic». Els sòlids a lloure han crescut el 5%, fins als 9,5 milions de tones. El carbó ha seguit a l'alça amb 3,7 milions de tones, el 8,3% més, mentre que s'ha frenat el moviment de cereals, pinsos i farines –el 4,4% menys i 4,55 milions de tones.