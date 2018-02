El president d'Agbar tem el populisme en la gestió de l'aigua a Barcelona

El president d'Agbar, el manresà Àngel Simon, ha demanat «un marc de seguretat jurídica per treballar a llarg termini» en la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Simon ha fet aquestes declaracions després que l'Ajuntament de Barcelona hagi plantejat fer una consulta ciutadana per municipalitzar la gestió de l'aigua a la ciutat.

«Les empreses de tot el món i els emprenedors necessiten un marc estable, creïble i un clima afavoridor de les iniciatives empresarials. Sabent que l'interès del ciutadà, també a llarg termini, està sempre per damunt de qualsevol interès tàctic i de qualsevol temptació populista», va sentenciar el president d'Agbar. Simon va fer aquestes declaracions en un dinar en un acte aquest dimarts a l'hotel Avenida Palace, en què va rebre La Clau de Barcelona.

«En la lliga mundial de les ciutats globals no ens podem permetre perdre ritme. Ens cal, sobretot, capacitat d'adaptació. Barcelona i, per extensió, Catalunya són un exemple de la col·laboració entre els sectors públics i privats. Això va fer possible fets com els Jocs del 92», va apuntar el president d'Agbar, Àngel Simon, durant el seu discurs.