Com tributa el rescat d'un pla de pensions?

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que permetrà a partir de l'any 2025 liquidar, sense limitacions, les aportacions realitzades durant almenys 10 anys als plans de pensions, així com els rendiments generats, i també ha revisat a la baixa les comissions màximes que els estalviadors paguen a les entitats gestores.

Així, es podrà disposar de les aportacions amb una antiguitat d'almenys deu anys a partir de l'1 de gener de 2025, és a dir, les realitzades fins a 2015. Les realitzades a partir de 2016 hauran d'esperar fins a 2026 i així successivament. Però, com s'ha de declarar a Hisenda el rescat d'un pla de pensions?

Com fins ara, el rescat d'un pla de pensions seguirà tributant com a rendiment del treball, amb tipus en l'IRPF entre el 19% i el 45%, segons els trams de renda. Això vol dir que si es rescata tot de cop suposarà haver de pagar una quantitat important. Per exemple, si rescatem 30.000 euros d'un pla de pensions i cobrem de mitjana 2.000 euros al mes de pensió de jubilació, haurem de pagar en l'impost de renda com si aquest any haguéssim ingressat 54.000 euros - 2.000 x 12 = 24.000 de salari com a pensionista i els 30.000 del rescat del pla de pensions-.

L'impost de renda és progressiu, de manera que quan algú rescata un pla de jubilació, entra dins d'aquest impost. Així els que guanyen més pagaran un major percentatge. Com més gran sigui l'import que rebem, major serà el percentatge a pagar en impostos.



Pagar menys impostos

A l'hora de rescatar un pla de pensions, el millor és fer un estudi detallat de la situació econòmica de cada contribuent. No tenir paciència i deixar-se portar per les presses per treure aquests diners pot ser fatídic en el futur.

El més recomanable seria pensar l'any que menys diners ingressarem pel treball per fer aquest rescat. Per norma general, es cobra menys de pensió que de salari, de manera que un moment idoni per fer un rescat d'un pla de pensions seria el primer any de la jubilació.

D'altra banda, l'impost, en ser progressiu, provoca que la idea més encertada sigui la de treure els diners de mica en mica. Es pot retirar una determinada quantitat cada any o establir una renda mensual per tenir tots els mesos un complement a l'import de la jubilació.