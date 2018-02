Prop de 3.000 famílies es beneficien de la tarifa social de l'aigua, a Terrassa

Terrassa va ser un dels primers municipis de Catalunya que va implantar la tarifa social sobre la factura de l'aigua d'ús domèstic, ara fa cinc anys, i en aquest temps se n'han beneficiat un total de 2.765 famílies.

Es tracta d'una mesura que pretén ajudar les famílies més vulnerables i també altres col·lectius amb pocs recursos com els pensionistes. Els beneficiaris de la iniciativa han estat pagant una quota de servei de subministrament molt més econòmica. La tarifa s'ha reduït el 90% per als dos primers trams de consum, fins a 30 metres cúbics per trimestre, l'equivalent a 100 litres per persona i dia. Aquesta quantitat és considerada com el consum suficient per cobrir les necessitats vitals de les persones, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

La tarifa social es va plantejar l'any 2012 com una mesura per contribuir a garantir l'accés al subministrament d'aigua a tot el conjunt de la població que tingués situacions de vulnerabilitat econòmica i social, principalment població aturada. L'any 2014 es va ampliar el col·lectiu d'usuaris que hi podien tenir accés ampliant les ajudes a la població pensionista. Més tard, el 2015, l'Ajuntament va tornar a aprovar una nova modificació dels requisits, i va ampliar el nivell de renda màxim de la família sol·licitant. Aquesta evolució en xifres ha suposat un creixement sostingut de famílies de la ciutat beneficiàries de la tarifa social de l'aigua, es va partir de les 495 l'any 2013; a les 1.755 el 2015; les 2.582 el 2016; i les 2.765 del 2017.