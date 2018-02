Sant Joan planteja iniciatives per dinamitzar el seu comerç

Sant Joan vol aprofundir en les accions de dinamització del comerç local i en aquesta línia representants del consistori van mantenir una trobada amb el diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert. Durant la reunió es van posar sobre la taula diferents temes i projectes vinculats amb el sector. Entre ells, la campanya informativa als comerços que engega enguany el consistori i l'Estudi d'Oferta i Demanda presentat el mes de setembre passat per la regidoria de Comerç.

En aquest sentit, Isaac Albert va destacar els actius i potencialitats del comerç santjoanenc i va remarcar el paper vital que el teixit comercial local desenvolupa com a dinamitzador econòmic i social del municipi. Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, ha manifestat que «el nostre objectiu és seguir teixint accions conjuntes, sinergies i col·laboracions amb la Diputació que ens permetin dotar els nostres comerços de noves eines i recursos de primer ordre que consolidin l'oferta diversificada i de qualitat de productes i serveis que s'ofereix actualment al municipi i que consolidin el nostre comerç com un actiu de referència a la comarca i al conjunt del territori».

En la mateixa línia, Eduard Mata, regidor de Comerç, va remarcar que «els nostres comerços i mercats són el pal de paller per al desenvolupament econòmic i social de Sant Joan de Vilatorrada», i va exposar que «són molts els actius que fan de la nostra una població susceptible de ser receptora de visitants de poblacions properes, per la bona oferta comercial que tenim i, per tant, treballem per mantenir i millorar això. El comerç és un indicador de la vitalitat del municipi».

La visita d'Isaac Albert també va permetre tractar qüestions com la necessitat de consolidar i millorar el mercat municipal o la importància del fet cultural en la promoció del comerç local.

En acabar la visita, Gil Ariso va valorar la trobada amb el diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona molt positivament, tot comentant que «és una mostra de la bona sintonia entre ambdues institucions i esperem que pròximament puguem col·laborar amb nous projectes».

Van prendre part en la sessió, a més de l'alcalde i el regidor de Comerç; la regidora de Via Pública, Obres i Manteniment, Laura Vilanova; el regidor de Cultura, Jordi Pesarrodona, i les tècniques de Comerç.