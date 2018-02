Espanya és un dels sis estats de la UE que no han recuperat la renda precrisi

La capacitat de consum de les famílies no s´ha recuperat plenament; a la foto, supermercat de Berga

La capacitat de consum de les famílies no s´ha recuperat plenament; a la foto, supermercat de Berga dolors clotet

Espanya està entre els països de la Unió Europea on la renda bruta disponible de les llars fins a la primera meitat de l'any passat seguia estant per sota del nivell registrat el 2008, segons un informe de la Comissió Europea publicat aquest dilluns sobre l'ocupació i l'evolució social en el bloc comunitari.

L'estudi remarca que la situació financera de les llars va millorar en gairebé tots els estats membres a un ritme interanual de l'1,5% fins a la primera meitat del 2017, gràcies principalment a l'increment de les rendes del treball.

No obstant això, en diversos països com Espanya, Croàcia, Grècia, Itàlia, Portugal i Països Baixos, la renda disponible de les llars segueix estant per sota del nivell registrat fa una dècada, quan va començar la crisi financera.

L'informe subratlla que l'ocupació en el bloc comunitari va augmentar per sobre de les previsions en el tercer trimestre de l'any passat, amb el suport d'un sòlid creixement econòmic. En concret, la taxa d'ocupació va créixer l'1,7% el tercer trimestre del 2016 tant a l'eurozona com al conjunt de la UE, la qual cosa suposa 4 milions i 2,7 milions d'ocupacions més, respectivament.

En aquest context, els llocs de treball fix i a temps complet van representar la part principal del creixement. El nombre d'empleats amb contractes indefinits va augmentar de 2,8 milions entre el tercer trimestre del 2016 i el del 2017, la qual cosa representa un creixement tres vegades superior al dels contractes temporals.

En la mateixa línia, els contractes a temps complet van incrementar de 3 milions aproximadament, fins als 181 milions, mentre que es van registrar 300.000 treballadors més a temps parcial, per arribar als 42,7 milions.

Així mateix, el document assenyala que les taxes de desocupació a la UE i a la zona euro s'estan acostant al nivell anterior a la crisi. Al desembre de l'any passat eren del 7,3% i del 8,7%, respectivament. Ha estat el quart any consecutiu amb reduccions en la taxa d'atur i el 2017 va registrar el descens anual més important des de l'inici de la recuperació, diu el text.

Així, la desocupació es va reduir en tots els estats membres al desembre de l'any passat. Les caigudes més grans van ser les registrades a Grècia (2,7 punts percentuals) i Portugal (2,4 punts). No obstant això, segueixen existint importants diferències entre els socis europeus, ja que les taxes més reduïdes (el 2,3% d'atur a la República Txeca o el 3,6% a Alemanya contrasten amb les de Grècia (20,7%) i Espanya (16,4%).

D'altra banda, la taxa de desocupació de llarga durada va caure mig punt percentual en el tercer trimestre del 2017, encara que la proporció d'aturats de llarga durada pel que fa al nombre total d'aturats va romandre a l'entorn del 45%.

Espanya va registrar una caiguda de l'atur de llarga durada de dos punts percentuals, la major de tot el bloc comunitari, al davant de la de Portugal (1,9 punts), encara que no va evitar que l'espa-nyola fos la segona taxa de desocupació de llarga durada més alta de tot el bloc comunitari. De fet, Grècia és el país on una major part de la població activa pansa més temps sense tenir un lloc de treball.