ICL Iberia incrementa el 15% la producció de sal de desgel

L'empresa ICL Iberia (matriu d'Iberpotash) ha incrementat aquest hivern més del 15% la producció de sal de desgel. Des del mes de juliol passat, que és quan s'inicia la campanya, fins aquest febrer la planta de Súria calcula que haurà venut prop de 700.000 tones de sal. Episodis de neu com els viscuts aquests dies a Catalu-nya han obligat l'empresa a augmentar «puntualment» l'oferta i reforçar els serveis, tal com ha explicat el cap de vendes de l'empresa, Ramon Vilaseca.

De fet, durant l'època hivernal el trànsit de camions és constant les 24 hores al dia. No obstant això, el 90% de la producció s'ha distribuït a l'exterior, principalment al nord d'Europa (Anglaterra, França, Alemanya) i els Estats Units.

La sal viatja des de Catalunya fins a la resta d'Europa i els Estats Units per via marítima des dels ports de Barcelona, Tarragona i Vilanova i la Geltrú. A la planta de Súria, la càrrega de camions i la producció de sal de desgel és contínua, les 24 hores del dia, amb una mitjana de 150 vehicles diaris. La sal arriba als diferents racons d'Europa amb l'objectiu de desgelar les carreteres que dificulten la mobilitat dels vehicles.

El cap de vendes d'ICL Iberia justifica l'elevada producció pel fet que l'hivern està sent «llarg i amb fred en diferents llocs» i en la tendència a «l'especialització en sals de desgel de diferents granulometries i graus d'humitat». Aquest darrer factor és determinant perquè, segons Vilaseca, «cada any estiguem presents a més països». Amb un mercat cada vegada més regulat, l'empresa reconeix que s'han hagut d'anar «adaptant a les necessitats de cada país i a fabricar la sal seguint els seus requeriments». Per aquesta raó, quan arriba l'hivern, «es busquen nous contactes» en aquells indrets on han caigut més els termòmetres. En aquests moments ICL és la productora de sal més gran del sud d'Europa.