L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central clou l'any ajudant 27 noves iniciatives

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va tancar el seu primer any de vida acompanyant 27 noves cooperatives i entitats d'economia social a l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès. La seva posada en marxa, i la consolidació de les existents, va comportar la creació de 54 nous llocs de treball. A més a més, durant el 2017, les accions impulsades des de l'Ateneu i les que van tenir la seva col·laboració van arribar a 1.080 persones.

La coordinadora de l'Ateneu, la manresana Alba Rojas, ha fet un balanç molt positiu del primer any d'activitat. «Era un objectiu molt ambiciós i l'hem assolit», ha remarcat. Rojas també ha valorat altres aspectes com ara que «que comencem a ser visibles, a ser presents al territori, i que hi ha administracions públiques i centres de formació que s'estan plantejant donar a conèixer aquest model com un model viable». Més enllà de complir els indicadors quantitatius, apunta que els ateneus es plantegen un triple repte: «Una part de visibilitat, una de fer-nos presents com a alternativa i una de poder incidir en la feina que ja s'està fent als ens locals».

Les comarques d'Osona, amb deu, i el Bages, amb vuit, concentren la major part de les cooperatives i entitats de l'economia social a les quals s'ha fet l'acompa-nyament des de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central en el seu primer any de funcionament.

Quant a les activitats del 2017, en total, es van fer 67 acompanyaments, diverses sessions sectorials amb professionals, la participació en fires i jornades de diverses localitats de la Catalunya Central i una tasca de recerca i divulgació per fer una fotografia exacta de l'estat de l'economia social i solidària en el territori.

Amb l'oficina de treball al Palau Firal de Manresa, l'Ateneu el formen les 6 cooperatives que el van impulsar (Gedi, Frescoop, L'Arada, Sambucus, Dies d'agost i Set-C), i un equip tècnic amb 4 persones.