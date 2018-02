Les treballadores de Clarel es manifesten a Manresa per exigir més personal

Unes 25 treballadores de la cadena Clarel, convocades pel sindicat CCOO, s'han manifestat aquest dimecres a Manresa per exigir a l'empresa més personal a les botigues.

Les empleades s'han concentrat a la plana de l'Om amb la pancarta "Defensem els nostres drets" i fent-se sentir amb xiulets i sirenes, tot cridant consignes contra la precarietat laboral. Entre les manifestants, hi havia treballadores de Manresa (on hi ha dotze botigues de la cadena), però també d'altres llocs de Catalunya.

"A la gran majoria de botigues, només hi ha una persona per torn. I s'ha d'encarregar de tot: d'organitzar l'establiment, de posar els productes a les prestatgeries, d'atendre els clients, de fer caixa...", ha lamentat la delegada de Barcelona de CCOO, Elena Carro. "Hi ha una sobrecàrrega de feina brutal, amb una persona per torn que ha de fer moltes funcions". Segons ha afegit, l'empresa ha dut a terme retallades de plantilla.