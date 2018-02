El preu dels pisos pujarà un 5% aquest 2018, segons el sector

El sector immobiliari català preveu que el preu dels habitatges residencials de primera i segona mà seguirà creixent durant el 2018 i apunta que aquest increment podria ser de prop del 5%. Així ho van explicar ahir responsables de Solvia, Vertix i Cushman & Wakefield en l'acte «Perspectives 2018 al sector immobiliari català», celebrat a Sant Cugat del Vallès.

Els especialistes van atribuir aquesta tendència alcista al fet que hi ha poca oferta d'habitatges nous, perquè des de l'inici de la crisi econòmica «s'ha construït molt poc», i molts compradors «que fa anys que esperen per donar el pas». Amb tot, es van mostrar molt optimistes i van considerar que no hi ha risc que es produeixi una segona bombolla immobiliària, perquè els requisits bancaris que es demanen a l'hora de concedir un préstec hipotecari són «molt més estrictes». Alhora, van valorar que els fets de l'1 d'octubre i la situació política actual no ha tingut un impacte «notable» en el sector.

Després de la crisi que va iniciar-se l'any 2007 i que va mantenir-se fins al 2014, el sector immobiliari creu que la situació ha començat a remuntar amb força. «Els inversors i els clients han recuperat la confiança, es tanquen operacions i estem començant a assolir volums que considerem normals i que havien quedat molt baixos», va comentar Elena Massot, del Grup Immobiliari Vertix.

Amb tot, aquestes bones perspectives del sector s'estan traduint en un increment de preus que seguiran a l'alça al llarg de tot aquest 2018 i que segons els especialistes experimentaran un creixement de prop del 5%. «Van caure tant que fins a cert punt aquesta recuperació de les xifres és normal», considera Massot, que indica que encara no han arribat «al nivell previ a la bombolla».

Massot diu que l'escalada del cost dels pisos està lligada al fet que en els darrers anys s'ha construït poca obra nova, el que fa que hi hagi una oferta «insuficient» per satisfer una demanda «que fa anys que espera per donar el pas». En aquesta línia preveu que els valors acabin estabilitzant-se en els propers dos anys. «Tampoc poden créixer molt més perquè no hi ha una correlació amb l'augment dels sous i si no acabarem expulsant els compradors potencials del mercat», va sentenciar. En el mateix sentit es va expressar Francisco Pérez, director de Promoció i Desenvolupament de Solvia, que va lamentar que el mercat «sigui molt petit».