Les treballadores de Clarel es manifesten a Manresa per reclamar personal

Unes 25 treballadores de la cadena Clarel, convocades pel sindicat CCOO, es van manifestar ahir a Manresa per exigir a l'empresa més personal a les botigues. Les empleades es van concentrar a la Plana de l'Om amb la pancarta «Defensem els nostres drets» i fent-se sentir amb xiulets i sirenes. Entre les manifestants, hi havia treballadores de Manresa (on hi ha dotze botigues de la cadena), però també d'altres llocs de Catalunya. «A la gran majoria de botigues, només hi ha una persona per torn. I s'ha d'encarregar de tot», va lamentar la delegada de Barcelona de CCOO, Elena Carro.