El tràfic de mercaderies al port creix el 54% el gener

El tràfic total al Port de Barcelona va créixer el gener el 54,5% respecte al mateix mes de l'any passat, fins a les 5,6 tones canalitzades, i el moviment de contenidors es va incrementar el 48% amb relació al primer mes del 2017 després de moure 267.596 TEU (contenidors de 20 peus).

Segons ha informat el Port de Barcelona, el creixement ha estat especialment destacat en els transbordaments –contenidors que són descarregats al port, però tornen a ser carregats cap a una altra destinació-, amb el 178%. Quant a l'evolució del comerç exterior, els contenidors d'exportació han crescut el 20% (61.953 TEU), mentre que els d'importació ho han fet a un ritme de l'11,6% (49.176). Per països, alguns dels que han presentat un major augment són la Unió dels Emirats Àrabs (+29%), Algèria (+76%), Corea del Sud (+11,6%), Índia (+29%), Vietnam (+32,6%) i Marroc (+30%). En l'apartat de líquids a granel, el Port de Barcelona ha canalitzat més d'1,4 milions de mercaderies, amb un increment del 52,4%.

El gas natural és el producte que ha experimentat una millor evolució (+193%), seguit de la gasolina (+66%). El tràfic de vehicles, amb més de 61.000 unitats canalitzades durant el primer mes de l'any, també ha experimentat un creixement de dos dígits (+12%). Cal destacar que el moviment d'automòbils ha crescut en totes les modalitats de càrrega, tant en cabotatge amb les illes Balears i Canàries com en comerç exterior (importacions i exportacions) i trànsit.Pel que fa als passatgers, el Port de Barcelona va rebre un total de 150.472 viatgers (+39%) el primer mes de l'any, xifra que inclou tant els usuaris de ferris com els creueristes. L'increment ha estat especialment rellevant en el cas dels creueristes, ja que amb 90.812 passatgers han experimentat un impuls del 60%. Aquest resultat confirma l'èxit de l'estratègia que durant els darrers anys està seguint el port català per tal d'atraure vaixells de creuer durant els mesos d'hivern i així desestacionalitzar l'activitat de creuers.