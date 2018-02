Presència de la Catalunya Central a la fira alemanya de producció ecològica

Un total de 21 empreses catalanes del sector de la producció ecològica participen al llarg d'aquesta setmana i fins avui a la fira BIOFACH, que se celebra a Nuremberg (Alemanya). Entre aquestes n'hi ha dues de les comarques de casa nostra. En concret, la coneguda empresa de caldos envasats Aneto, ubicada a Artés, i Eco Salim, de menjar sense gluten, establerta a l'Anoia.

Les empreses participants a Biofach han de superar els estrictes criteris d'admissió exigits, de manera que la participació al saló ja representa per a empreses i productes un segell de distinció i qualitat. Així, a l'estand de Catalunya, les 21 empreses participants hi presenten les seves novetats de subsectors tan diversos com beguda de soja, olis, tortes, farines oleaginoses, galetes, conserves, fruita seca, cafè, infusions, fruita i verdura, xocolata, carn, begudes, sucs, snacks, vinagre, brou, crema d'ametlles, cacau, cervesa, mel, plats preparats, i alimentació infantil, entre altres, amb l'objectiu de millorar el seu posicionament en els mercats exteriors.