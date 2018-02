De Guindos serà vicepresident del BCE després de la retirada del candidat irlandès

Els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona han proposat aquest dilluns el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, com a vicepresident del Banc Central Europeu (BCE). La decisió, previsible després que Irlanda hagi retirat a última hora el seu candidat, s'ha pres a la tarda, amb l'absència de De Guindos. Just abans de la reunió, el ministre de finances irlandès ha anunciat la retirada de l'únic rival de l'espanyol, el governador del Banc d'Irlanda Philip Lane, que amb tot era el candidat "més convincent" per la majoria de grups polítics del Parlament Europeu. L'Ecofin adoptarà dimarts una decisió formal i l'elevarà al Consell Europeu, que tindrà l'última paraula en la cimera del 22 i el 23 de març, després de consultar les opinions de l'Eurocambra i del BCE. En qualsevol cas, De Guindos no reemplaçarà Vítor Constancio fins a l'u de juny, un cop acabi el mandat del portuguès, i es mantindrà al Consell Executiu de l'entitat amb seu a Frankfurt per un període de vuit anys.

Contràriament a l'opinió de la majoria de grups polítics a l'Eurocambra, que la setmana passada va considerar l'irlandès Philip Lane com a candidat "més convincent", De Guindos ha estat el candidat proposat finalment per l'Eurogrup, després que Irlanda el deixés sol en la cursa cap al BCE. Inicialment estava previst que es fes una votació i calia el vot de 14 dels 19 països de l'Eurogrup i que aquests sumessin com a mínim el 65% de la població de la zona euro.

Lane, preferit per l'Eurocambra



De Guindos va esgotar al màxim el termini per fer pública la seva candidatura fins al 7 de febrer. Llavors va prometre defensar la independència i la imparcialitat de l'entitat, que s'encarrega de la instrumentació de la política monetària de la zona euro.

Amb tot, el perfil marcadament polític de De Guindos ha provocat el rebuig de la majoria de grups del Parlament, que van mostrar-se partidaris de Lane després que tant ell com el ministre espanyol compareguessin davant del comitè en una sessió a porta tancada. En un comunicat, el president del comitè d'Afers Econòmics, Roberto Gualtieri, va afirmar que "la majoria de grups polítics van considerar el governador Lane més convincent". A més, va remarcar que alguns partits "van expressar reserves sobre el nomenament del ministre De Guindos". Els Verds ja han avançat que el pròxim 26 de febrer, quan se celebrarà una audiència amb l'espanyol, proposaran a la resta de grups emetre un dictamen negatiu respecte la seva candidatura.

Segon intent de De Guindos



No és el primer cop que el ministre aspira a ocupar un càrrec europeu. L'any 2015 va presentar-se com a candidat a la presidència de l'Eurogrup però l'holandès Jeroen Dijsselbloem va superar en suports a l'espanyol.

L'elecció de De Guindos permetrà a Espanya recuperar una plaça a l'executiva de l'entitat bancària després que l'estat espanyol perdés el seient al consell del BCE en benefici de Luxemburg l'any 2012, quan va esgotar-se el mandat de José Manuel González-Páramo. Fins llavors, el consell del BCE semblava regit per una norma no escrita que garantia a les quatre potències econòmiques de l'euro (França, Alemanya, Itàlia i Espanya) un seient.