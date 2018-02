CCOO i UGT registren la vaga de dues hores per torn del 8 de març

CCOO i UGT van presentar ahir al ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la convocatòria d'una vaga general de dues hores per torn per al proper 8 de març, el dia de la dona, per denunciar la discriminació laboral de les dones, la cronificació de l'atur femení, la violència masclista i les polítiques d'igualtat del Govern espanyol. La vaga es farà entre les 11.30 h i les 13.30 h per a les jornades partides i continuades de matí, entre les 16 h i les 18 h per als que tinguin jornades en torn de tarda, i per als que realitzen jornades de nit la vaga es farà en les primeres dues hores del torn. Segons el document de convocatòria, els objectius són rebutjar la desigualtat i discriminació de les dones al mercat laboral, la cronificació de la desocupació femenina, la violència masclista i les insuficients mesures per a la protecció de les víctimes, i la insuficiència de les polítiques d'igualtat de gènere.