El programa d'ocupació juvenil de la Cambra atén 117 joves durant el 2017

Un total de 117 joves del Bages han estat atesos al llarg del 2017 pel Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de la Cambra de Comerç de Manresa, que té per objectiu reduir l'atur juvenil. D'aquests, 76 han seguit un itinerari formatiu específic per millorar les seves possibilitats de trobar feina, formant-se en àmbits on es constata una demanda important de professionals per part de les empreses del territori. En total, la Cambra de Manresa va dur a terme set accions formatives durant el 2017. La primera acció del programa PICE per aquest 2018 serà un curs per formar instal·ladors d'aigua, climatització i gas, que començarà l'1 de març.

El programa PICE vol oferir a joves d'entre 16 i 29 anys orientació i formació per accedir a un lloc de feina. El contacte amb les empreses és indispensable per detectar en quines àrees falten professionals. A la vegada, un cop acabat el seu itinerari formatiu, els joves entren a formar part d'una borsa de treball a la qual poden accedir les empreses que necessitin incorporar nous professionals.